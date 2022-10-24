00882該不該停損了？ 專家分析這檔海外ETF的「優」與「憂」

00882的「優」與「憂」

從專頁成立以來，有一檔台股ETF的詢問度始終居高不下，那就是00882中信中國高股息ETF。

有趣的是ETF本身上市地是台股，成分股則來自於香港上市的港股，但這些公司實際經營的所在地都以大陸市場為主。

這檔ETF追蹤的是恒生中國高股息率指數（HSCHDY），要注意的是根據公開說明書，並不是100%複製指數的成分股，只要投資於標的指數成分股票總金額不低於本基金淨資產價值的70％（含）即可。

不過即便如此，我認為想要分析這檔ETF，還是回頭研究這檔指數才行。

恒生中國高股息率指數

本指數於2020年2月17日推出，基日為2013年12月31日，基點為3000點。

不含息的話指數現在約在2500點左右，換句話說假設從編撰基日開始抱到現在不含息報酬是負的。

根據恒生指數網9月發布的指數單頁顯示，過去回測績效如下:

5年:-36.85％

3年:-26.64％

1年:-29.36％

直接看上去雖然非常不樂觀，不過如果含息來看的話，似乎也沒那麼慘？

5年:-10.75％

3年:-8.34％

1年:-24.07％

含息後指數現在的位階約是4400點，若從過去回測績效的角度來看，從指數基日開始長期持有的話，投資人確實是能夠賺到錢，不至於淪落到所謂的「賺了股息卻賠了價差」。

指數成分股

根據恒生指數網9月發布成分股資料顯示，H股佔51.51％，紅籌股佔23.49％，其他在港上市的內地公司佔25％。

補充一下，根據恒生指數公司的定義，紅籌股是指由大陸機構單位包括國有機構、省或市政當局持有至少30％股份的大陸股票；H股則是大陸註冊成立的公司股份股票。

不難發現成分股超過7成都具有官股（國有資本）背景，因為在大陸通常只有這種背景的公司才具備長期穩定的獲利和高分紅特性。

要注意的是指數編撰規則後來有調整，原先只排除博彩和菸草行業，今年六月又宣布會排除石油和電信行業。

故在2022年9月5日指數校準（index rebalancing）時就剔除了中國石油、中國石化、中海油、中國電信、中國移動和中國聯通，並且要等到下次指數審核（index review）時才會補上成分股。

我認為剔除石油和電信股比較可惜，畢竟那幾家公司都是做著絕對壟斷的好生意，不太確定指數排除這兩項行業的具體原因，為此我已經發電郵詢問恒生指數公司，如果有進一步回復再分享大家。

根據最新的成分股名單，目前該指數佔比前五大行業分別是金融業（41.85％）、地產建築（19.12％）、工業（11.9％）、原材料（7.02％）以及必要消費（6.76％）。

金融和地產都會受到經濟好壞影響，特別是房地產行業正面臨巨大挑戰，連帶金融業也不好過，該指數包含大量的金融地產，價格自然會受到抑制。

高股息低估值

這種投資策略在股災時我認為可以降低投資人的情緒波動，一來是有穩定的高股息可以收，二是低估值產生足夠的安全邊際。

如果把握低估值的階段，將領到的高股息再投入的話，耐心等待股災結束後或將創造令人讚嘆的績效。

我認為這檔指數完美詮釋了「高股息低估值」的特色，不相信的話來仔細看看前十大成分股截止10/20的各項數據：

（公司/行業/值利率/PE分位值）

1. 中國神華/能源/10.78％/1.17

2. 越秀地產/地產建築/6.57％/62.92

3. 統⼀企業中國/必需消費/6.63％/6.19

4. 中國光⼤銀⾏/金融/9.22％/0.60

5. 中信銀行/金融/9.55％/0.34

6. 中國宏橋/原材料/16.77％/2.52

7. 中國建材/地產建築/12.55％/0.00

8. 中國⼈⺠保險集團/金融/6.28％(未含中期配息)/4.29

9. 中國銀行/金融/8.37％/0.38

10. 中國銀河/金融/9.17％/0.37

我們可以清楚看到前十大成分股的殖利率高的嚇人，而PE分位值除了越秀地產之外，基本上都來到歷史超低點的位階，如果連這樣都算不上「高股息低估值」，那我不知道還有誰更合適？

結論

在投資這檔指數之前，投資人至少需要捫心自問是否真的長期看好未來的大陸？

如果打從心底不看好，那我真心建議別碰這檔，何必自擾呢？

如果是看好又或是保持中立態度的話，那麼可以先看看這檔指數的「優」與「憂」自己是否能接受。

「優」的是根據目前的選股邏輯，不論怎麼替換大概率都會挑到大量的官股背景公司，長期穩定的獲利能力不太需要讓人操心。

而「憂」的則是這些大型官股公司以舊經濟為主，而非科技互聯網生技醫藥等新經濟，未來即便大陸經濟好轉股價也不太具有爆炸的成長性。

雖然過去績效不能代表未來，但我認為如果台灣投資人想要把雞蛋分散在大陸籃子的話，投資這檔指數算是相對保守的選擇。

至於00882這檔ETF，我真心覺得剛好「生不逢時」。

發行上市的時機就正好在指數近年來的相對高點，隨後碰上美利堅通帳清零和大陸經濟挑戰，對股價造成巨大的打擊。

不過投資人要意識到，其實同時期不論是港股、A股、台股或美股，都是跌的一蹋糊塗，無人倖免的狀態。

最後，如果能直接投資A股或港股的話，投資人不妨根據該指數的成分股來精挑細選，自組一檔行業分布更為均衡的高股息ETF。

鄭重聲明： 1. 股市有風險，投資需謹慎。 2. 本專頁文章提到的所有投資標的（包含但不限於股票和ETF）僅作為分析之用，不作為交易參考。 3. 本專頁不薦任何投資標的（包含但不限於股票和ETF）。 4. 文章內容和觀點僅代表作者個人投資的思考和感悟之分享，僅供閱讀，不構成任何型式的投資建議。

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