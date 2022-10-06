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0050跌到「這價格」眼睛閉起來開始買！ 專家：除非不看好台灣

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
本報系資料庫
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元大台灣50（0050）究竟要怎麼買，怎麼操作呢？

財經專家黃世聰在「聰明理財大小世」中表示，元大台灣50（0050）若下跌至10年線位置83.9元的價格，請眼睛閉起來開始買進，除非投資人不看好台灣的未來。

以下為影音內容：

大概從6月開始購買一些ETF商品，之前也有買，只是在0050高檔的時候約莫130、140幾元的時候出清，因為已經跌破季線，出清完畢之後再往下承接。

估計要承接可能有百張以上的數量，策略就是往下逢低承接，隔一段時間去買，用價差3-5塊的時候去買。

6月13號的時候購入123元，後來6月14號買123.4元，因為前一波低點在五月底，本來認為有守，結果卻跌破，先觀望不買，但又繼續往下跌。

7月1號之後已經跌了大概10塊錢的空間，112元的時候再買一張，沒想到國安基金宣布進場，股市就往上衝，但料定目前為止的季線還是往下蓋的趨勢，中期還是要持續震盪，所以就沒有加碼。

到了後來9月6號的時候，因為回檔，月線已經翻正，又買了一張在114元，不料又下跌了3-4元，於110元的時候又買了一張。總共買了5張，目前虧損4-5萬多的數字，投報率是虧8％。

但其實一點也不擔心，因為拉長時間來看，0050至少每年是5％以上起跳，這樣的價位去做買進，相對是可以安心，且股價越往下會越買越多

5年線以下可以中期布局（102.9元）

10年線閉著眼睛買（83.9元）

5年線以下可以雙倍布局

每個月可以持續買

國安基金進場的時間點就是4-5個月的時間會落底，現在已經進場約莫3個月，至少還可以抓2-3個月的時間會在底部震盪，投資人可以在底部的時候繼續買進。

ETF不是一定要從頭報到尾，若是價差有到的話，可以出清讓自己的獲利率增加更多。

跌破五年線（102.9元）可雙倍佈局，假設到了10年線（83.9元），請把眼睛閉上開始買，一定沒有問題，除非投資人認為台灣完蛋，認為台灣OK就繼續買，不然為何要投資0050呢？不就是看好台灣的未來。

本文內容與 品觀點 合作產出。

0050元大台灣50 ETF 國安基金 台股

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