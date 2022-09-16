0056真的輸給00878？ 他分享投資ETF「三方法」：短期報酬有正有負

YouTube頻道《知美JiMMY》發布新影音，分享投資ETF需要有「三方法」，也談論到0056和00878究竟誰比較好？

他認為，短期投資經濟跟ETF的績效都是有好也有壞，但只要確定了自己的投資策略，並且長期持有，領到股息再投入（複利），基本上都可以獲得很不錯的報酬。

以下為影音內容：

小資族想要投資持有ETF，需要注意哪些地方？不確定0056適不適合每個投資人，但只要確定策略、長期持有、股息再投入，一定可以獲得不錯的成果。

提到台股ETF，大家一定認識元大台灣50（0050）和0056這兩兄弟，0050代表台灣最老牌市值大盤型，一檔代表台灣最老牌高股息；而這兩檔的策略也完全不同。

0050是台灣最老牌成立於2003年的指數股票型基金，透過持有台灣市值最大50間公司，期望跟隨台灣整體經濟共同成長，歷史數據回測發現，台灣經濟雖然短期內有上有下，但拉長到長期30-40年看來，都還是呈現向上趨勢。

也就是說，如果投資人不懂股票，那就買進被動追蹤市場的大盤型ETF長期持有。

0056在2007年成立，是選擇未來一年預測殖利率最高的30間公司，投資人會想要持有高股息ETF的原因，不外乎是希望追求最快速回本，透過自動配息方式打造現金流。

0050和0056選股策略不同，持有目的也完全不相同，沒有誰一定比較好誰一定比較差，投資人做好功課選擇自己適合最重要。

如果從0056上市那年開始定期定額，第一次投入本金10萬，每月固定存股1萬元，且必須持續16年不間斷，也必須將領到的股息全部再投入；這樣就算買在最高價，最少能累積311萬，都買在最低點，最多則可以累積425萬。

假設如果沒有把股息再投入績效會差多少呢？同上述設定條件，每月存股時間點都設定在月初，會變成股息再投入跟股息不再投入的績效差異，會是360萬和325萬，差距35萬元；假設每個月存款1萬元，多出這35萬，將近可以省下近3年的存款時間。

把0056定期定額16、10、5、3年的績效放在一起，可以發現10和16年的年化報酬率差異不大，但定期定額5年只剩下2.9％，3年更是出現負的0.7％。

可見「長期持有」的重要性，因台灣經濟短期有好有壞，ETF的價格短期也是有高有低，短時間的報酬有正有負，但時間是投資人最好的朋友，可以讓帳面上都是正報酬的機率大大增加。

長期看來大盤型的ETF0050績效是贏過高股息ETF的0056，上圖可以得知，長期定期定額16年下來0050可以累積486萬元，但0056只能累積360萬。

0056好還是00878好？

兩檔選股的策略完全不一樣，雖然一樣都主打高股息，但0056是挑選未來一年預設殖利率最高的30間公司；而國泰永續高股息（00878）是選過去殖利率最高的30間企業；就要看投資人比較想要追求未來成長，還是過去穩定。

現在0056常常被罵說因成分股加入航運股「有夠爛」，但也是投資人選擇相信0056的選股策略才買進的，ETF成立的目的就是希望提供一個比較簡單的選股策略去執行，省下自己挑選個股的時間，如果因為成分股的變動，就讓投資人對選股的標準產生動搖，那比起ETF還是自己選擇個股更適合。

回想兩年前00878剛上市時候，也被許多投資人罵翻，最近則是因為0056加入航運股績效不好被罵，沒有一檔ETF可以永遠只有正面評價而沒有負面評價，網路上的討論真的當參考看看就好，最重要的還是投資前要先做好功課。

總結

ETF成立目的是為了提供簡單的選股策略，省去自行挑股的麻煩，若真的不喜歡成分内容就自己去買個股，投資成敗就完全掌握在自己手中。

ETF理財入門三步驟：

1.確定自己的投資策略

大盤型、高股息、其他主題型；定期定額、不定期不額、單筆投入。

2.長期持有

選擇穩定、持續成長商品長期持有（提高獲得正報酬機會）。

3.股息再投入

透過複利加速資產累積效果

本文內容已獲 知美JiMMY 授權。