高股息抗跌ETF...00701、00713、00731選誰？ 他推「這檔」真正最低波動

YouTube頻道《萊姆叔叔》介紹大盤空頭時期的救星，高息低波3兄弟，分別是：國泰股利精選30（00701）、元大台灣高息低波（00713）、FH富時高息低波（00731）；從2018年4月20日至2022年9月8日的三檔比較，和ETF股價漲跌分析，以及最後的投資建議。

以下為影音內容：

績效對決

上市日期分別為：

00701（2017年8月/17日）

00713（2017年9月/27日）

00731（2018年4月/20日）

所以統一以2018年4月20日為對決基準日，並且依據台股大盤不同的階段，分別為盤整時期、大漲時期、大跌時期。

盤整階段

2018年4月20日到2019年4月30日，這一年間台積電（2330）的股票為盤整階段，三檔ETF與0050之間的績效差距不大。

含息總報酬，00701為8.22％；00713為7.73％；0050為6.60％；00731為4.40％。

大漲時期

2019年4月30日到2021年1月15日，一年9個月的時間，台積電從300元漲到600元，帶動0050的績效高達70％，大幅贏過低波動的三檔ETF。

含息總報酬，0050為70.38％；00713為22.89％；00731為9.77％；00701為7.22％。

大跌時期

2022年1月1日到2022年9月8日，大盤為空頭行情，0050已跌幅高達近20％，高息低三兄弟的績效確實抗跌，甚至趨近於零虧損，真的非常有本事。

含息總報酬，00713為-1.44％；00701為-3.74％；00713為-6.38％；0050為-19.87％。

小結

大盤盤整期2018-2019，高股息ETF和市值型ETF互有漲跌、差異5%以內，差別不大。

當台積電漲了一倍，0050的績效大幅領先任何一檔高股息ETF。

2021年大盤盤整期，大部分的高股息ETF的績效皆有贏過0050。

大盤大跌期2022年第一、二季，00701和和00731跌幅輕微，00713跌幅次之，0050表現最差。

2018/04/20至今，長期績效對比（多頭大於空頭）：0050績效當然表現最佳，但令人意外的是00713卻緊追在後，而真正低波動的是00701和00731既抗跌也抗漲。

成分股／產業 分析漲跌

台積電與金融股的暴漲時段不同

台積電從2020年第一季暴漲至2021年第一季，這段期間大部分的高股息ETF效不如0050。

2021年台積電屬於盤整期、年尾收高，但是2021第一季-2022第一季是金融股暴漲期，這段時間擁有高比例金融股的高股息ETF相對有利，漲幅稍微優於0050。

2021年，金融股暴漲、台積電緩漲，高股息ETF贏過0050很正常。

2022年，金融股抗跌、台積電大跌，高股息ETF贏過0050很正常。

電信類股

三檔ETF皆有約10％佔比為電信類股，受到月租499元雙飽資費影響，每戶平均收入（ARPU）至今已連續5季成長，以電信三雄的股價走勢來看，加上配息，在今年大盤空頭的行情之下，硬是繳出了正報酬的成績單。

另外，已成分股的特性來說，00701、00731的成分股多半是大型權值股，每年換1次成分股、每次換股數量少。

00713的成分股則是包含了大、中、小型的公司股票，每年換2次成分股、每次換股約三分之一。

這也造成00701、00731的股價相對牛皮和低波動，而00713的波動相對大，多頭時期表現較佳。

投資建議

擷取不同時間點，會有不同的績效表現，但分享的低波動3檔ETF，真正相對低波動的是00701與00731。

這三檔ETF的內扣成本，2021年因投信投顧公會算式問題造成總費用率飆升（2022年已更正），即使是高費率，卻也交出抗跌的成績。

00701／00731的成分股有高度的重複性，兩者的續效長期走勢趨向一致。以2022年至今的績效來看，00701的績效被台積電今年跌幅超過20％拖累，好險其他的成分股績效卓越，能拉起00701的整體績效。反過來說，若是00701在2021年10月沒納入台積電，則今年00701的績效是會大幅領先00713／00731。

00731為年配息，00701為半年配，00713在2022年9月起改成季配息，投資人可以參考這三檔的配息穩定度及配息頻率來選擇所需。

過去一年持有台積電造成070的績效被拖累，所以2022年10月更換成分股時，要注意台積電有無被剃除，這會影響到日後該如何分析00701的漲跌。

00713今年下半年的成分股，金融股佔比僅有5％對於下半年看好金融股發展的人，00713並不符合您的需求。另外兩檔00701／00731的金融股占比仍是高達40％以上預計換股後，也是差不多的比例。

00731的持股檔數為40檔，較00701的30檔還多。而且單一成分股權重上限為10％，不像00701的單一成分股上限為20％台積電。

00713的成分股高達50檔，更為散，但選股包含大中小型股，與00701／00731皆是大型股有別，故0713的波動較大。

最後，參考配息的穩定度之後，在萊姆叔叔心中，目前00731是真正優秀的最低波動抗跌且能穩穩領高股息的EF。

本文內容已獲 萊姆叔叔（Uncle Lime） 授權。