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00878猛追...0056還是高股息ETF好選擇？ 她舉「三面向」分析

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
元大高股息（0056）還是投資人的好選擇嗎？ 圖／中央社。
元大高股息（0056）還是投資人的好選擇嗎？ 圖／中央社。

理財達人摳摳（懶錢包Lazywallet）在Youtube頻道上分享，元大高股息（0056）身為高股息ETF老大哥，今年股災跌得慘，只贏過慘上加慘的富邦特選高股息30（00900），現在明日之星國泰永續高股息（00878）正瘋狂追趕，0056還是高股息投資人的第一選擇嗎？

以下為影音內容：

0056在過去很長的一段時間裡，一直都是小資族、存股族的最愛，也有許多財經KOL和老師推薦，加上台灣人喜歡高股息的特性，受益人數穩穩的ETF第一，往往都與競爭者的有不小的差距。

不過自00878在2020年7月橫空出世後，不僅開啟了台灣股票型ETF的季配息時代，今年更是「油門踩到底」一路狂追。

從00878上市之後開始比較，站在規模和受益人數的角度，初出茅廬的小伙子（00878）真是一鳴驚人，不過離老大哥（0056）還是有一段距離。

正好遇到今（2022）年股災，正好成為高股息ETF綻放光芒的舞台，截至8月底00878的績效維持在前5名，0056則沒有展現太好的抗跌性，報酬率輸給大盤，小領先元大台灣50（0050），而在高股息ETF當中0056僅贏過跌超慘的富邦特選高股息30（00900）。

儘管如此，0056依舊保持著滿不錯的「吸金和吸人」能力，但00878的成長幅度只能用太恐怖來形容。

0056是好的高股息ETF嗎？

00878受益人數和規模高速膨脹，可以說是「一暝大一吋」，儼然有坐二望一的氣勢，那0056還可以投資嗎？是好的高股息ETF產品嗎？

以下就三個面向來探討：

1.年化報酬率6.5％

現在台股市場上的高股息ETF雖然多達9檔（國內股票型），但除了0056以外，其他檔的上市日期相對之下都很短。

將三檔上市日期最久的三檔做比較，從上市日期可以發現，0056問世後，有將近10年時間獨自扛著高股息大旗孤單前進，不過看近3年或5年的淨值報酬率，0056和其他兩檔相比反而是落後的那一個。

儘管從長期來看，投資0056還是賺錢的，但近10年年化報酬率6.5％，對高股息ETF的投資人來說可能心中會有點疑惑，那就是「值得嗎」？

2.時高時低的高股息

會投資高股息ETF者，一大因素肯定是衝著現金股利來的。

攤開0056近10年的配息紀錄，平均來看是符合「高股息」稱號，但細看檢視每個年度，可以發現殖利率有點時高時低，共有4個年度不到4.5％。

0056選股特色是依靠一套模型去「預測未來」，看未來一年哪30檔股票殖利率最高，只是這樣的策略看來有些時候沒辦法準確命中。

3.不抗跌的高股息

高股息ETF投資人除了追求高殖利率，可能也滿在意抗跌的程度，心臟小怕睡不好，寧願少賺一點也不要賠太多。

同樣將三檔上市時間最長的高股息ETF，另外把00878和0050也額外加入比較。

衡量波動程度的指標中，例如Beta值（相對大盤波動程度）和標準差，可以發現0056和其他高股息相比，兩項指標都明顯高一截，代表波動大，抗跌效果自然沒這麼好，投資人需要承受高一些的風險。

長期績效不如0050，這幾年短期比現也是落後00701、00713、00878。

從產業分布可以明顯發現，0056追求高殖利率，而所追蹤的模型選出來的標的，電子股長期在60％-70％附近，波動自然不會太低。

本文內容已獲 懶錢包 Lazy Wallet 授權。

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