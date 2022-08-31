存股不好嗎...每年5至8％要到何時才有錢？ 專家：是最簡單、輕鬆的投資法

存股好不好？

有人嫌「慢」，有人嫌「本金少」，有人嫌「存股是一種信仰，一種詐術」。

嫌慢的是覺得每年存那個5％－8％，是要存到什麼時候才有錢？

嫌本金少的是認為存股是有錢人才做的投資，本金少是要跟別人存什麼股？

嫌存股是一種信仰的人是認為存股族都是義和團，只買不賣、神功護體。

其實，找到適合你的投資方式就好，哪來管那麼多？是要拿「存股」來做研究論文，從一開始的研究動機，蒐集參考文獻，直到結論的嗎？

巴菲特說：「其實投資賺錢的方法有很多種，但我只了解美國銀行和可口可樂，所以我不需要了解其他種賺錢的方式，只需要做我自己懂得投資就好！」

孫太也是，會開始存銀行股也是因為自己在銀行體系待過，這是我的能力圈範圍，所以我很熟悉銀行業務型態，因此對於投資金控股有一股自信。

有的人說做什麼存股？存一年6％？如果你存到一檔飆股，一次不就賺個3倍、5倍？但...事實上藉由觀察長期業績我們容易找到穩定的存股標的，為什麼？因為他的業績很穩定呀！也許沒有大成長，但因為穩定所以容易發覺。

但成長股呢？台積電如果你是買在20年前然後預測20年後會大成長，那是否也太神？所以穩定股好找，成長股難預測，畢竟一個是看「過去長期表現」，一個是要「預測未來」！---我知道有人會說過去表現不代表未來，但預測未來容易嗎？

以孫太自己的投資經驗來說，預測未來絕對不是一件容易的事，看看「主動式基金」就好，有多少基金經理人都是「紅極一時」，因為看對了某檔個股納入在基金成分股中，所以讓當年度基金績效大紅大紫，但...第二年？第三年？第四年呢？...如果主動式基金績效這麼好，那ETF（被動式基金）就不會翻紅啦；大家搶買主動式基金都來不及了不是嗎？

找到一間好公司，長期持有他，長期關注他的業績表現，把自己當作公司的經營者，關注公司的表現，在持有的過程中懂得適時加碼，享受公司獲利，等待公司業績成長的資本利得！---感覺蠻不賴的呀！

最後，存股好不好對於別人我不知道，但是對於孫太來說，這是目前操作起來-最簡單、最輕鬆且獲利又是最多的一種投資方式。

我很少看過存股者說自己一年賺幾倍幾倍的！但我卻時常看到長期存股的人每年領股息幾十萬幾百萬的！到底是幾倍重要？還是每年幾百萬重要呢？

撰文作者：孫太

（輕鬆投資 優雅存股）

粉絲團專頁「孫悟天存股-孫太」

著作：《存股輕鬆學》、《存股致勝心理學》、《存股輕鬆學2》。

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