藍委：陳明通想復出 用新書「洗記憶」

國安局前局長陳明通為新竹市前市長林志堅論文案「平反」，新竹市長高虹安指出，林智堅前市長雙學位遭撤銷，尊重台大、中華大學、教育部決定，不應無限上綱到中共介入或選舉攻擊，相信社會自有公評。桃園市新聞處長羅楚東昨天表示，抄襲與否是很單純的事實認定，硬扯認知作戰才是另外一種認知作戰。

國民黨立委王鴻薇質疑，撤銷林智堅論文和學位的是台大和中華大學，台大是國立大學、執政者是民進黨，中華大學當時董事長是民進黨發言人，難道台大和中華大學也配合政治迫害嗎？她諷刺陳明通想將論文抄襲事件洗成政治鬥爭，選在五月廿日前出書，好讓他在新任總統上任後謀取位子。

國民黨立委徐巧芯質疑，陳明通新書就是在「洗記憶」，陳明通想復出、求官位。當時台大學倫會調查已相當清楚而且審慎，更何況陳明通指導的學生不只林智堅一位被撤銷論文與學位，行政院副院長鄭文燦也一樣被撤銷。

民進黨團幹事長吳思瑤則表示，陳明通老師有陳明通老師的看法，她不予評論。

林智堅前助理、民進黨新竹市議員楊玲宜指出，林智堅論文門就是「好心被雷親」，當時陳明通問林智堅能否提供研究用的民調數據給調查官余正煌，林基於同學情誼才會這麼做。

楊玲宜指出，陳明通是指導教授，提供學生研究方向、研究理論或架構，當然會造成林、余兩人論文雷同，但架構雷同並不影響研究結論，不能因骨架一樣就喊抄襲。

民進黨桃園市議員李宗豪說，梳理整件事情來龍去脈，對於想要了解事件始末的人，相信會很有幫助，至於是否對二○二六選舉產生影響，現在還很難說。

國民黨桃園市議員凌濤表示，陳明通置台大學倫委員會各專家學者的專業判斷於不顧，出自台大卻貶損台大。若陳明通繼續政治化，恐怕民進黨要擔心未來選戰將複製「一屍N命」。