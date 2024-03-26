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冷眼集／陳明通用認知作戰辯護 更證心虛

聯合報／ 本報記者李光儀
陳明通出席「阿通師談林智堅論文門始末」新書發表會，並出示各項論文資料佐證，強調台大學倫會的判決是一場「世紀大冤案」。記者侯永全／攝影
陳明通出席「阿通師談林智堅論文門始末」新書發表會，並出示各項論文資料佐證，強調台大學倫會的判決是一場「世紀大冤案」。記者侯永全／攝影

前國安局長陳明通「又」為林智堅論文抄襲案喊冤了，這次還加了一個新名詞「認知作戰」，不過，這樣的新觀點，不但無助為論文抄襲案解套，反而更見證陳明通及其支持者要為論文抄襲案辯護，已經到了黔驢技窮、無計可施的地步。

幫陳明通以「認知作戰」辯護的，包括為其新書寫序的公督盟執行長張宏林、民進黨不分區立委沈伯洋，新書作者洪浩唐等人。沈伯洋把論文抄襲案類比成「關西機場事件」，並直指「國內的政治鬥爭事件，在中國駭客加入之後整個變了調」；張宏林則說「中共見獵心喜，透過台灣境內的協力者」操作此一事件。

換句話說，就是把當初批評、監督論文抄襲者，都一律打成「中共認知作戰的在地協力者」。

但真相是如此嗎？林智堅論文抄襲案演變成政治風暴，雖然與其「民進黨提名的桃園市長參選人」脫不了干係，陳明通被放大檢視，則與其國安局長身分有關。追根究柢，還是案子發生後，林智堅本人死不認錯。

中華大學論文抄襲案後，林智堅被發現連台大國發所碩士論文也有問題，蔡英文總統還以民進黨主席身分，要黨內多宣傳林智堅論文的清白。也因為如此蠻橫不講理的態度，才讓此事件成為民進黨在二○二二年九合一選戰的軟肋，甚至連林智堅退選，都無法化解危機。

炒作此事件是「認知作戰」，對民進黨及其支持者來說，當然是很迅捷且有效率的做法，論述不用太複雜，只要說「批評民進黨對中共有利、對中共有利的就是認知作戰、所以批評林智堅論文案是認知作戰」即可。

陳明通拿出一些他認為是「關鍵」的證據，但這些證據過去無法說服民眾，無法說服台大學倫會，現在當然也說服不了任何人；會祭出「認知作戰」的新招，就是想把問題導向意識形態對立的層次，以爭取更多認同。但相同招式用多了，效果必然大打折扣。

論文抄襲案，瞎扯認知作戰，也就是在說自己其實有多心虛而已。

林智堅 沈伯洋 蔡英文 論文抄襲 陳明通

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