凍漲電價全民歡迎 立院阻漲有理？學者：台電破產、倒閉誰負責

「漲電價是經濟部的委員會決定的，立法院不宜干涉。」學者曲兆祥受訪時指出，若台電真因立法院決議不漲電價而倒閉，是立法院該負責還是行政部門？但前國民黨立委李貴敏受訪時直言，漲電價的過程充滿爭議，包括為何現在才漲、錯誤的能源政策誰負責等，應用主決議的方式，讓電價漲幅的決議過程更公開透明。

國民黨團、民眾黨團近期於立法院提案凍漲電價，甚至提案修改電業法第49條，將電價漲跌交由立法院審議。綠色公民行動聯盟、荒野協會等環團連署反對，認為電價審議應獨立於政治，更不應通過凍漲電價之提案，以避免圖利企業並讓全民買單。

漲電價行政要負責

對此，師大政研所教授曲兆祥受訪時表示，此案應回歸到通案性原則，就是立法與行政部門的互動，行政部門做出政策決定，且需要擔負相關責任，他說，「民主政治是責任政治」，除非是內閣制國家，行政、立法一體的情況下，國會才需負起行政責任。

「但我國並非內閣制國家。」曲兆祥說，由於電價調漲是由電價審議委員會決定，其中也有經濟部與其他部會的代表，因此這是行政權的範圍，在我國立法權不便干涉。他指出，台電已連年虧損，若因為立法院做出凍漲電價的決議，讓台電真的破產或倒閉，這時候要由誰負責呢？

但他也強調，立法院會做出這樣的決議，是因為政府調漲電價的時機引發民眾反彈，去年選前不漲，等到蔡英文8年要下台，賴清德快上台前才漲，多少顯示政治考量。

預算主決議可監督

前國民黨立委李貴敏受訪時也直言，各界對於漲電價有疑慮，經濟部以能源成本大漲為理由調漲電價，但看能源局的能源採購數據，成本卻是下降的，加上民進黨的錯誤能源政策，讓電價審議的專業性下降，而政府聲稱「交給專業決定」的說詞顯得像藉口，因為經過許多檢驗看來，相關決定根本一點也不專業。

另外，李貴敏也說，立法院通過的一般決議並沒有法律效力，而是民意表態，因此若凍漲電價的決議通過，行政部門並沒有遵守的義務。她強調，只有「預算」的「主決議」才有法定效力，因此她建議可以在預算上，對台電的預算有更多要求，例如公式透明、決策標準等，讓外界可以對台電漲價有監督依據。

此時不漲 更待何時？

學者認為，雖然應該由行政部門決定是否漲價，但物價、房租都高漲，薪水卻沒漲的狀況下，民眾自然對漲電價怨聲載道，但如果等到準總統賴清德上任再漲，政治效應恐對民進黨更不利，加上過去錯誤的2025非核家園能源政策，漲電價的反彈才會這麼強烈。

【更多精采內容，詳見 】