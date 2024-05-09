尹錫悅：與烏克蘭保持強健關係 但不會直接提供武器

南韓總統尹錫悅今天表示，首爾當局將與烏克蘭維持強健的雙邊關係，並與俄羅斯保持「平穩」往來。他同時排除直接提供武器給基輔當局的可能性。

法新社報導，南韓是主要武器出口國，歐美盟邦長久以來一直敦促首爾當局拿出更多作為來助烏克蘭一臂之力。而在北韓涉嫌轉運武器給俄羅斯用於俄烏戰爭之後，外界臆測南韓或許會改變長久以來的政策。

不過，尹錫悅今天告訴媒體說，南韓「立場堅定」，絕不提供致命武器給正在發生衝突的國家。

尹錫悅表示，南韓目前正傾盡全力「提供人道和重建協助」，這麼做「符合憲法精神」。

他說，南韓與盟邦美國指稱北韓對俄提供武器之後，南韓與俄國的關係趨緊。

他說：「北韓出口攻擊性武器不僅是支持（俄國）非法對烏開戰的行為，也明顯觸犯與北韓核武相關的聯合國安全理事會制裁決議。」

儘管北韓對俄出口武器的報告導致南韓與俄關係緊張，尹錫悅表示，他會與俄方合作。

他說：「針對我們與俄羅斯的關係，我們將基於個案進行合作，且可能會因為立場不同而做出反對或審慎的決定，但我們將盡可能平穩地處理與俄羅斯的關係。」

● 搶救生育率 將設立政府部門因應

尹錫悅同時在他近兩年來的第一場記者會表示，為因應南韓暴跌的出生率，他將要求國會議員配合來設立新的政府部門。

官方數據顯示，儘管政府投入龐大資金鼓勵民眾生育，力求保持人口的穩定，南韓出生率去年仍跌至歷史新低，境內女性生育率從2022年的0.78降至2023年的0.72。

南韓生育率需達2.1，方能維持韓國現有5100萬人口。