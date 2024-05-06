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俄羅斯無人機襲擊 烏克蘭東北部停電影響40萬用戶

中央社／ 基輔6日綜合外電報導

烏克蘭官員今天說，俄羅斯無人機襲擊導致烏克蘭東北部蘇米州（Sumy）部分地區的電力供應暫時中斷。烏國政府先前表示，防空部隊前一晚在蘇米州擊落12架攻擊無人機。

路透社報導，蘇米州軍事當局在通訊應用程式（App）Telegram上說：「受影響的定居點和蘇米市部分地區的電力供應已經恢復。」

根據烏克蘭能源部在Telegram發布的聲明，無人機攻擊造成蘇米州超過40萬用戶停電。

烏克蘭空軍說，俄羅斯朝烏克蘭出動13架攻擊無人機。防空系統在蘇米州上空擊落了其中的12架。

路透社無法獨立核實這些報導。俄羅斯沒有立即發表評論，在整個俄烏戰爭期間，俄羅斯一直用無人機和飛彈襲擊烏克蘭東部和南部各州。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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