東部重鎮戰線危急 烏軍自3村撤退

烏克蘭武裝部隊總司令瑟爾斯基廿八日表示，東部前線戰況危急，烏軍已被迫從頓內次克州三個村莊進行戰術撤退，烏克蘭第二大城哈爾科夫地區也出現俄軍集結跡象，恐將有所行動。烏克蘭總統澤倫斯基再度呼籲國際盟友，盡快將軍援送達烏克蘭。

美聯社報導，瑟爾斯基說，俄軍繼續「沿著超過一千公里長的整條戰線」展開攻擊，在烏東重鎮阿夫迪夫卡以西則爆發激烈會戰。經長達數月艱辛戰鬥後，俄軍於二月拿下阿夫迪夫卡。

二月才接任烏軍總司令的瑟爾斯基說，最艱難情勢出現在頓內次克州波克羅夫斯克和庫拉霍韋的方向，當地激戰持續，「烏軍為了保護守軍生命和健康，已轉進到塞梅尼夫卡西邊的新戰線」。俄軍廿九日宣布，已攻下塞梅尼夫卡村。紐約時報報導，俄軍過去一周已在烏東占領或攻進六個村落。

瑟爾斯基表示，烏軍正在密切監視烏克蘭第二大城市哈爾科夫地區俄軍數量的增加跡象，這對烏克蘭來說是令人擔憂的發展。

位於烏克蘭東北部的哈爾科夫距離俄羅斯邊境僅卅公里，戰前人口約一百三十萬人口，近幾個月來一直遭受空襲，烏克蘭說，俄國故意讓哈爾科夫變得無法居住。

瑟爾斯基表示，有跡象顯示俄羅斯正準備直接對該國北部發動攻勢。

烏軍兵力不足且亟需彈藥，華府智庫戰爭研究所預測，俄軍「接下來數周很可能會在戰術上大有斬獲」。俄軍有機會朝阿夫迪夫卡周圍推進，並且對察蘇夫雅構成威脅。拿下當地將讓俄軍掌控山頂，居高臨下攻擊烏克蘭東部其他重要城巿。

烏克蘭總統澤倫斯基說，克里姆林宮想要在俄方紀念蘇聯二戰「勝利日」、即五月九日前攻占察蘇夫雅。他呼籲美國加速運交軍援，「我們還在等待承諾提供我們的援助」。

烏克蘭情報人士告訴路透，俄軍正在加強空襲烏克蘭鐵路，阻擋美國向前線運送武器並使軍事後勤複雜化。

美國總統拜登廿四日簽署國會通過的九百五十億美元援助烏克蘭、以色列和台灣法案。在西方軍援抵烏之前，俄軍似乎正在加速攻勢。