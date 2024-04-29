習近平訪問歐洲三國 將與馬克龍討論烏克蘭戰爭

（德國之聲中文網）中國外交部稱，習近平將於5月5-10日訪問法國、匈牙利和塞爾維亞。

現年70歲的習近平上次訪歐是新冠疫情前的2019年。當時他訪問了法國、意大利和摩納哥。

愛麗舍宮稱，習近平將於6-7日訪問法國。除慶祝法中建交60周年之外，愛麗舍宮稱，俄羅斯對烏克蘭戰爭、中東局勢是核心議題。此外，經濟以及學術、文化、體育合作也在議程上。

馬克龍去年訪華曾呼籲習近平向普京施壓。然而，之後除習近平與澤連斯基通電話之外，並無進展。普京預計將於今年5月訪華。

馬克龍：請習幫忙促成奧林匹克休戰

法國今夏舉行奧運會之際，馬克龍近日表示，將盡全力促成奧林匹克休戰。奧林匹克休戰的傳統過去有時得以實現，有時則仍戰事繼續。

馬克龍表示，習近平訪問巴黎期間，將請習幫助實現這一目標。

馬克龍夫婦還將與習近平及其妻子彭麗媛一同前往法國西南部比利牛斯山地區訪問。這是訪問中具有個人色彩的一部分：馬克龍兒時常去該地區看望祖母。

中國外交部發言人稱，中法關系保持良好發展勢頭。希望與法國進一步鞏固政治互信，推動全面戰略伙伴關系邁上新台階，為中歐關系健康穩定發展注入新動力。

與此同時，法國也對歐盟調查中國電動汽車補貼予以支持。而中國則對法國白蘭地等實施反傾銷調查。

訪塞日期與北約轟炸中國使館紀念日重合

7-8日，習近平將訪問塞爾維亞。這一日期與1999年5月7日中國駐貝爾格萊德大使館遭北約轟炸25周年重合。

塞爾維亞與中國關系緊密，是中國一帶一路倡議成員國。塞爾維亞總統武契奇去年10月訪問北京。該國自2014年開始加入歐盟的談判，但進展不順利。

2022年，中國曾半秘密地向塞爾維亞提供防空導彈。

中國外交部稱，兩國鐵桿友誼深厚；習近平將與武契奇探討提升中塞關系定位。

匈牙利：比亞迪、寧德時代投資地

訪塞之後，習近平將訪問匈牙利。盡管僅有960萬人口，匈牙利近些年來吸引了大規模的中國投資項目，主要是電動汽車以及電池制造，如比亞迪、寧德時代。

匈牙利政府稱，該國正在進行的來自中國的項目價值達150億歐元。

匈牙利總理歐爾班是去年10月唯一出席北京一帶一路峰會的歐盟國家領導人。

中國外交部稱，匈牙利是一帶一路以及與中東歐國家合作的重要伙伴。

在匈牙利和塞爾維亞之間，中國修建了一條長約350公裡的鐵路線。

（綜合報道）

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