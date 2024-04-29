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全面解封！波蘭農民停止封阻邊境 與烏克蘭接壤關卡恢復暢通

中央社／ 基輔29日綜合外電報導

波蘭農民先前封阻數個與烏克蘭接壤的邊境關卡，但今天已在最後一個關卡停止抗議活動，解除長達數月的封鎖。這場封鎖行動不僅導致兩國關係惡化，也對烏國貿易造成打擊。

路透社報導，由於擔憂不公平競爭及廉價穀物傾銷，波蘭卡車司機自去年深秋開始封鎖與烏克蘭接壤的邊境關卡，波蘭農民也加入封鎖行列。

他們指出，自俄羅斯對烏克蘭發動戰爭以來，來自烏克蘭的貨車司機無需許可便能穿越波蘭邊境，而波蘭政府對外國競爭者搶走本國生意毫無作為。

烏克蘭國家邊防局（State Border Guard Service）發言人狄姆欽科（Andriy Demchenko）證實，波蘭農民今天上午已停止封鎖拉瓦魯斯卡（Rava-Ruska）關卡。

根據狄姆欽科，烏克蘭與波蘭的邊境關卡已全部解封，卡車能雙向通行。

波蘭邊境防衛隊發言人尤茲維亞克（Andrzej Juzwiak）也告訴路透社，兩國之間所有邊境關卡已「暢通無阻」。

俄烏戰爭 俄羅斯 波蘭 烏克蘭 農民

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