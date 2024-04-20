布林肯：中國是俄羅斯入侵烏克蘭軍事工業主要供應者

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）19日在義大利卡布里島舉行七大工業國集團（G7）外長會議後表示，在莫斯科繼續入侵烏克蘭之際，中國大陸是俄羅斯軍事工業綜合體的主要貢獻者，為俄羅斯提供武器裝備的要素和零件。

美媒《Politico》日前引述消息報導，布林肯將於23日前往中國訪問，美國國務院尚未宣布具體日期，但透露布林肯在訪陸期間，預計提出華府對於北京正在幫助俄羅斯建立國防工業基礎以繼續烏克蘭戰爭的關切。

美國之音報導，布林肯19日在G7外長會議後說，「就俄羅斯的國防而言，目前的主要貢獻者是中國。我們看到中國分享機床、半導體和其他軍民兩用產品，這些產品幫助俄羅斯重建了因制裁和出口管制而被嚴重削弱的國防工業基礎。」

布林肯還表示，如果中國一方面聲稱希望與歐洲還有其他國家建立良好關係，那麼它就不能在另一方面助長冷戰結束以來對歐洲安全的最大威脅。據報導，布林肯在G7外長會議上敦促歐洲外長加強對北京的壓力。

布林肯表示，如果對烏克蘭的援助進一步推遲，那麼援助確實有可能來得太晚。他強調烏克蘭必須立即獲得更多資源。

據報導，布林肯將在下周訪問大陸，這是他上任以來第二次訪陸，第一次是在去年6月。他這次的訪問是最近美中一些高層接觸的延續。本月初，包含美國財政部長葉倫、美國亞太助理國務助卿康達等多名官員接連訪問了大陸，其中康達此行被認為是為布林肯的訪問預作準備。