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小摩CEO戴蒙：俄烏戰爭解決前 美中關係很難有正面結果

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
小摩執行長戴蒙（如圖）說，在俄烏戰爭解決前，美中關係很難有正面的結果，而美中關係的修復需要非常卓越的領導者才辦得到。 路透
小摩執行長戴蒙（如圖）說，在俄烏戰爭解決前，美中關係很難有正面的結果，而美中關係的修復需要非常卓越的領導者才辦得到。 路透

摩根大通董事長兼執行長戴蒙（Jamie Dimon）本周再次呼籲美中修復彼此關係，他表示，美國處理與中國關係的方式，將影響全球的未來。

Business Insider報導，戴蒙在接受彭博電視17日播出的專訪中表示，「在這條貫穿烏克蘭、石油、天然氣、糧食、移民、國際關係議題的線上，對全世界的未來而言，中國大陸是最重要的環節」。他說，「當然中國問題受到烏克蘭的影響；事實上，在俄烏戰爭解決之前，美中關係很難有正面的結果」。

戴蒙去年5月也曾在上海舉行的「摩根大通全球中國峰會」論壇上呼籲，兩國之間應有更多交往，也對美國政治領袖開始談論「脫險」（derisking）而感到振奮。

戴蒙最新的這番言論，正值現今美中關係緊張升溫之時。美國中情局局長伯恩斯在元月30日投書「外交事務」（Foreign Affairs）期刊表示，「雖然俄國可能帶來最迫切的挑戰，但長遠來看，中國是更大的威脅」。

不論由誰贏得今年總統大選，中國議題勢將成為美國外交政策的焦點。美國總統拜登和前總統川普都已對當選後如何處理中國議題，各自發表意見。拜登17日在賓州的造勢活動上，呼籲對中國鋼鐵和鋁徵收更高的關稅。

報導指出，儘管戴蒙確實將中國列為全球的重大風險，但他樂觀認為美國有能力管理這些風險。但他說，「這需要非常優秀的領袖才做得到」。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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