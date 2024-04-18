俄羅斯空襲烏克蘭切爾尼戈夫市 增至18死78傷
俄羅斯軍隊昨天空襲烏克蘭北部城市切爾尼戈夫（Chernihiv），期間有3枚飛彈擊中市中心，烏方官員今天表示，這波攻擊造成的死亡數已增至18人，另外還有78人受傷。
路透社報導，昨天俄軍襲擊破壞了切爾尼戈夫市的民用基礎設施，這是俄羅斯近幾週來發動的最致命空襲，烏克蘭高層官員也呼籲各國提供更多防空支援。
烏克蘭切爾尼戈夫州州長曹斯（Vyacheslav Chaus）於通訊軟體Telegram發文寫道，搜救行動已經在今天早上結束。
俄羅斯全面侵略烏克蘭的戰爭已進入第3年，俄國當局否認在這場戰爭中鎖定平民發動攻擊。
但切爾尼戈夫代理市長洛馬柯（OleksandrLomako）昨天向當地電視台表示：「不幸的是，俄羅斯持續向平民和民用基礎設施發動恐怖攻擊，針對切爾尼戈夫的襲擊再次證實了這一點。」
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