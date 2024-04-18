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已經準備炸彈...兩名男子涉嫌為俄國策劃破壞美軍設施 遭德國逮捕
德國檢察官今天說，兩名德俄雙重國籍人士因涉嫌策劃破壞性襲擊而在德國被捕，其中包括襲擊美國軍事設施，以削弱德國對烏克蘭的軍事支持。
路透社報導，檢察官辦公室在聲明中說，當局搜查兩名犯嫌的住處和工作場所，他們被指控為外國特工部門工作。
聲明中說，其中一人名字僅證實為狄特爾S.（DieterS.）的犯嫌自2023年10月以來，一直在與一名與俄羅斯特工部門有關的人討論可能的方案。
聲明說，狄特爾S.已準備用炸彈和縱火襲擊軍事設施，其中包括美軍運作的設施。
根據「明鏡周刊」（Der Spiegel）報導，這些設施包括南部巴伐利亞邦（Bavaria）的格拉芬韋赫（Grafenwoehr）軍事基地，烏克蘭士兵在這裡接受使用美國艾布蘭戰車（Abrams Tank）的訓練。
俄羅斯駐柏林大使館沒有立即回應置評請求。
德國檢察官在聲明中說：「這些行動尤其是用來破壞德國向烏克蘭提供，對抗俄羅斯侵略戰爭的軍事支持。」
法新社報導，檢察官說，這兩名男子的名字僅證實為狄特爾S.和亞歷山大J.（Alexander J.），他們昨天在貝羅伊特市（Bayreuth）被捕。
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