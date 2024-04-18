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見美國大力援助以色列心裡難受？烏克蘭總統辦公室主任不忍了對美方喊話
烏克蘭總統辦公室主任葉爾馬克（Andriy Yermak）17日表示，烏克蘭跟美國的安全協議效果不應遜於美方跟以色列的備忘錄。
根據烏克蘭總統澤倫斯基官網與烏媒RBC Ukraine的報導，當天舉行了一場關於對美安全協定準備作業的工作會議，除了主持的葉爾馬克，還有參加起草以及準備烏克蘭與其他國家之間雙邊和多邊國際協議談判的代表團成員。
葉爾馬克在會議上強調，考慮到美國的實際能力，以及烏克蘭已簽署安全協議的最佳要素，「這項協議應該成為模範」。他還表示，「美國和烏克蘭的協議應該跟美國與以色列的備忘錄一樣有效。該備忘錄證實，在最近擊退伊朗對以色列的大規模打擊期間的盟邦行動有效性」。
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