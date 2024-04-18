美眾院周末表決援以烏台案 烏克蘭總理：俄國贏了恐爆發第3次世界大戰

俄羅斯入侵烏克蘭至今已第二年，戰爭帶來的負面影響，致使烏克蘭家暴案例激增——俄烏戰火下，烏克蘭經濟狀況低迷、失業問題嚴重，許多士兵們在重返家園後精神狀態不穩定，也將在戰場上受到的創傷，轉化成對配偶或家人的親密暴力上，而多數的烏克蘭家暴受害者皆為女性，而當這些女性試圖尋求協助時，卻又面對曾為士兵的施暴者被視為國家英雄，因而旁人不願插手的處境，成為戰爭之下隱形的犧牲者。

2024-04-17 16:32