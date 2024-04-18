美眾院周末表決援以烏台案 烏克蘭總理：俄國贏了恐爆發第3次世界大戰
烏克蘭總理什米哈爾（Denys Shmyhal）17日透過BBC警告，如果烏克蘭在與俄羅斯的戰爭中失利，第三次世界大戰恐會爆發，敦促美國國會通過長期擱置的對外援助方案。
美國眾議院預計20日對拆成三案的以色列、烏克蘭和台灣援助法案進行表決，其中針對烏克蘭的援助金額達610億美元，什米哈爾對此表示「審慎樂觀」。
什米哈爾在華府接受BBC訪問時談到美國安全援助，稱「我們昨天就需要這筆錢，而不是明天，也不是今天。」
他表示，「如果我們不防禦，烏克蘭就會垮台。因此，全球、全球安全體系將被摧毀……全世界都需要找到一個新的安全體系。或者，將會出現許多衝突，造成許多類似戰爭，最終可能導致第三次世界大戰。」
這並非烏克蘭第一次就其可能戰敗發出如此令人震驚的警告。去年烏克蘭總統澤倫斯基表示，俄羅斯若戰勝，可能會入侵波蘭，引發第三次世界大戰。
但克里姆林宮官員訕笑這是西方危言聳聽。上月俄羅斯總統普亭駁斥俄國可能會入侵東歐的說法，稱「完全是無稽之談」。
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