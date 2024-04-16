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烏克蘭核電廠瀕臨事故風險 幕後黑手是誰？ 國際原子能總署這樣說

中央社／ 紐約聯合國總部15日綜合外電報導
聯合國國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西。 新華社
聯合國國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西。 新華社

聯合國國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西今天警告，烏克蘭的札波羅熱（Zaporizhzhia）核電廠最近遭到攻擊，瀕臨事故風險。

法新社報導，葛羅西（Rafael Grossi）表示，俄羅斯和烏克蘭互相指責應對上週的札波羅熱核電廠攻擊事件負責，但目前「不可能」證明誰是幕後黑手。

扎波羅熱是歐洲最大的核電廠，自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭後不久就被俄軍占領。自那年起，由於砲火頻繁洗禮，該電廠已經關閉。

扎波羅熱電廠自4月7日以來，遭受了一連串無人機攻擊，這是自2022年11月以來，該電廠首次作為目標受到直接攻擊。

葛羅西在聯合國安全理事會（UN Security Council）的會議上表示：「這些魯莽的攻擊必須立即停止。」

國際原子能總署在電廠有派駐人員，葛羅西說：「幸運的是，這次攻擊沒有導致放射性事件，但它們大幅增加扎波羅熱核電廠的危險，該電廠的核安已受到損害。」

葛羅西說，這次襲擊「開創了一個非常危險的先例」，因為反應爐的圍阻體結構遭到攻擊。

記者後來詢問誰是肇事者時，葛羅西表示「根本不可能」確定。

葛羅西稍早表示，「兩年的戰爭給扎波羅熱核電廠的核能安全帶來沉重壓力」，國際原子能總署所提的「核子安全與保障7大支柱」，每一項都受到損害。

葛羅西警告說，即使反應爐關閉，發生重大事故的風險仍然存在。他說：「我們不能袖手旁觀，看著最後的砝碼讓取得微妙平衡的天平傾斜。」

俄烏戰爭 俄羅斯 核電 烏克蘭 聯合國

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