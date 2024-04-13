俄烏戰爭進入關鍵階段 美官員指責大陸為俄擴充軍備提供後援

美國高級官員13日表示，在俄羅斯入侵烏克蘭戰爭的關鍵階段，大陸通過提供無人機和導彈技術以及與俄羅斯共享衛星圖像，幫助克里姆林宮加強軍事力量。

據稱，美國總統拜登在最近與中國國家主席習近平的通話中提出了這一問題。

中國駐美國大使館駁斥了這一指責，稱中國「不是烏克蘭危機的製造者或當事方」，並敦促美國不要干涉中俄之間的「正常貿易關係」。

美國希望向中國施加國際壓力

美國官員說，他們希望公布中國援助俄羅斯軍隊的訊息能鼓勵歐洲國家向中國施壓。德國總理蕭茲本周末前往北京訪問。

一位不願透露姓名的美國官員說，自2022年全面入侵烏克蘭以來，中國在重振俄羅斯軍隊方面發揮了重要作用，「否則俄羅斯軍隊將遭受重大挫折」。

「俄羅斯正在進行自蘇聯時代以來最具野心的國防擴張，其速度之快超出了我們在這場衝突初期的預料。」這位官員說，「如果沒有中國的投入，俄羅斯在這場戰爭中將難以為繼。」

美國指責中國對俄軍出售物品

據美國情報部門向記者透露的數據，中國大幅增加了向俄羅斯出售的特定物品，包括無人機、渦輪噴氣發動機、機床、微電子和光學元件，這些都是俄羅斯用來生產導彈、坦克、飛機和其他武器的材料。

不願透露姓名的官員告訴記者，2023年，俄羅斯從中國進口的微電子產品約佔90%。材料中出現的公司名稱是中國最大的機床制造商之一「大連機床集團」。根據美國的數據，材料中提及的其他中國公司正在向俄羅斯提供用於坦克和裝甲車的光學元件。

此外，據稱中國還協助俄羅斯為入侵烏克蘭的戰爭提供圖像。據報導，中國還幫助烏克蘭提高衛星和天基能力，「增加了俄羅斯對整個歐洲的威脅」。

路透社援引美國官員的話說，中國對俄羅斯軍事擴張的援助還包括提供硝化纖維素，一種用於製造武器推進劑的特殊成分。

（路透社、法新社）

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