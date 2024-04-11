快訊

Apple生了！老公報喜「母子均安」剪臍帶瞬間超感動

藏壽司疑食物中毒連環爆 總公司發聲明致歉

金控股東會紀念品看過來！開發金、永豐金走露營風 元大金送這個

瑞士6月辦烏克蘭和平會議 克宮嗆「說很多次了」：沒俄國參與無意義

中央社／ 莫斯科11日綜合外電報導
克里姆林宮發言人培斯科夫。 路透社
克里姆林宮發言人培斯科夫。 路透社

瑞士預定6月中旬為烏克蘭主辦一場高層級和平會議，克里姆林宮今天表示，除非有俄羅斯參加，否則這場和平會議「毫無意義」。

法新社報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（DmitryPeskov）說道：「我們說過很多次，沒有俄羅斯參與的（和平）會談進程根本毫無意義。」

俄羅斯2022年2月全面入侵烏克蘭，如今這場戰爭已經持續超過2年。

烏克蘭和多達100個國家將於6月15日至16日與會，地點在瑞士中部城市琉森（Lucerne）附近的布爾根施托克（Burgenstock）豪華度假勝地。

瑞士總統阿姆赫德（Viola Amherd）昨天已經宣布她將主辦這場和平會議，但也坦言「我們不會在這次會議上簽署和平計畫…但我們希望啟動這個進程」。

阿姆赫德還說，俄羅斯不會出席6月會議，但其他100多個國家將受邀與會，「未來幾天」會發出邀請函。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

延伸閱讀

瑞士6月舉行烏克蘭和平會議！拜登可能參加 俄羅斯為1原因缺席

中俄關係升級 俄央行：人民幣在俄外匯交易占比創新高

北富銀：二代接班潮 未來5至10年財管市場關鍵期

市區一片汪洋！哈薩克和俄羅斯遭逢嚴重洪患 逾10萬人被迫撤離家園

相關新聞

瑞士6月辦烏克蘭和平會議 克宮嗆「說很多次了」：沒俄國參與無意義

瑞士預定6月中旬為烏克蘭主辦一場高層級和平會議，克里姆林宮今天表示，除非有俄羅斯參加，否則這場和平會議「毫無意義」

瑞士6月舉行烏克蘭和平會議！拜登可能參加 俄羅斯為1原因缺席

早在今年1月，烏克蘭總統澤倫斯基訪問瑞士時就曾說，要召開一次沒有俄羅斯參加的和平峰會。稍後，瑞士方面宣布同意組織一場和平峰會，不過傳統上恪守中立的該國也在努力吸引中國以及印度、巴西、南非、沙特...

美軍歐洲司令：再不援烏 俄砲彈優勢將達10比1

美軍歐洲司令部司令卡沃里今天向國會警告，若美國不能批准後續對烏克蘭軍援，俄國「幾週內」將享有砲彈數量10比1的絕對優勢，...

美國無人機貴又差 烏克蘭改用陸貨

華爾街日報十日報導，在烏克蘭對抗俄羅斯的戰場上，大多數美國新創公司的小型無人機表現欠佳，讓各家美企難以用經歷沙場考驗來提...

被控助俄侵烏 中國：中俄有權經貿合作不接受施壓

中國在俄羅斯入侵烏克蘭戰爭中屢被指控暗助俄羅斯，俄軍近期逐漸扭轉頹勢。中國外交部發言人毛寧今天強硬表示，中國和俄羅斯有權...

美批准44億對烏軍售 1.9兆軍援案仍卡關國會

美國已同意向烏克蘭出售價值1.38億美元（約新台幣44億元）的急需軍事裝備，用以維修和提升鷹式（HAWK）飛彈系統，而規...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。