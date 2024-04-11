歌手同唱《祢真偉大》 盼激勵戰火中基督徒

基督教經典聖詩《祢真偉大》（How Great Thou Art）作曲迎來75週年，海外基督徒歌手決共同創作新專輯！

《祢真偉大》深受世界各地基督徒喜愛，其源自於英國傳教士海因的創作，傳達對上帝的崇拜與讚嘆。如今，由於這首聖詩最早創作地點在烏克蘭，因此新版本希望也激勵飽受戰火摧殘的基督徒。

永恆不朽的聖詩

《基督教廣播網》報導，為慶祝聖詩《祢真偉大》問世75週年，葛萊美獎得主雷德曼與其他15位基督徒歌手共同發布《祢真偉大》新版本專輯，盼延續這首讚美詩的歷史意義。

雷德曼曾說，「有人發自內心地向上帝寫下一些東西，相信它就會長出翅膀。」因此，當他獲得《祢真偉大》的版權之後，便與其他創作歌手為這首聖詩增添更多色彩

為何《祢真偉大》可以成為永恆不朽的聖詩？雷德曼認為，一首美好的讚美詩，它可以提供教育且激勵會眾，並透過詩歌中的感動回應上帝。如今，《祢真偉大》新專輯中特別增加「戰爭」這個詞，因為雷德曼堅持敬拜歌曲不應該逃避現實，也就是拋開世界的問題而漠不關心。而自新專輯1月發行以來，一個月內在串流平台上播放次數超過250萬。

新專輯歌詞中寫道：「直到那一天，當天堂歡迎我們，當我們行走在這個破碎的戰爭世界時，祢的國降臨，要將我們從邪惡中拯救出來。我們將宣告上帝你是多麼偉大！滿懷希望，我們會歌頌我們的上帝，你是多麼偉大！」

激勵戰火中基督徒

《宗教通訊社》提及，《祢真偉大》這首廣為人知的聖詩，源自英國傳教士海因於1949年在福音雜誌上刊登的一段讚美詩詞，而當其發送聖經並傳講福音時，受到一首俄羅斯讚美詩的啟發（源自瑞典原創詩歌改編），令他深受感動，最終創作出《祢真偉大》。

雷德曼提及，海因當時創作這首詩歌正好處在烏克蘭，而如今為支持受到戰火攻擊的烏克蘭，新專輯的收益將會捐贈給烏克蘭和東歐的人道組織，盼能激勵行走在「破碎、交戰的世界」中的基督徒。

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