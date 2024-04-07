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「專制國家愈來愈團結」…北約盼建立烏克蘭基金：但仍需某種程度妥協

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
北約秘書長史托藤博格雖表示會成立援助烏克蘭的基金，但也提醒烏克蘭可能要做好妥協的準備。（@jensstoltenberg via X）
北約秘書長史托藤博格雖表示會成立援助烏克蘭的基金，但也提醒烏克蘭可能要做好妥協的準備。（@jensstoltenberg via X）

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俄羅斯伊朗、中國等專制國家的連結愈來愈緊密，西方相應也要更團結支持烏克蘭！」北約秘書長史托藤博格6日接受專訪時表示，有自信7月就可以建立對烏克蘭的長期募款機制，但烏克蘭屆時在俄烏戰爭中，可能還是要有某種程度的妥協。目前西方援烏力道減弱，加上各國也分神處理以哈戰爭，讓俄軍有機可趁。

俄用技術換武器

根據《英國廣播公司》報導，史托藤博格受訪指出，俄羅斯、伊朗、中國還有北韓之間的交流愈來愈多，包括武器彈藥與軍事技術，俄羅斯透過技術優勢，與伊朗、北韓交換現有彈藥，中國在背後支援俄羅斯打仗，俄羅斯為避免亡國，也會更依賴中國。在各有所需下，專制國家以前所未有的速度團結。

他說，北約有望在7月前建立長期援助烏克蘭的基金（5年1千億歐元），但史托藤博格也提醒烏克蘭要有作出「妥協」的準備；針對以哈衝突，他認為美國與北約國家在NGO「世界中央廚房」遭以色列空軍「誤擊」後，要清楚對以色列傳達「必須作更多保護平民的措施」的訴求，否則只會有更多平民與NGO遇害。

籲烏妥協呼聲增

今年是北約成立75年，但史托藤博格坦言，如今的世界比過去還要危險、不可預測與暴力。近來包括教宗方濟各等人都公開呼籲烏克蘭要妥協，雖然烏克蘭總統澤倫斯基揚言絕不與俄羅斯總統普丁談判，但烏克蘭物資缺乏的狀況愈來愈嚴重，美國援助也因國會卡關而尚未到位。

衛報》提到，俄軍正用無人機與飛彈攻擊烏克蘭第二大城卡爾可夫，造成至少6人死亡、10人受傷，其中許多無人機都是伊朗生產，也驗證史托藤博格所言。烏克蘭盼西方能援助防空系統，以減少俄軍的空中轟炸攻勢。

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伊朗 俄烏戰爭 俄羅斯 北約 烏克蘭 飛彈

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