如何結束俄羅斯侵略戰爭？印度潛在作用重要 成烏克蘭關注焦點

在俄羅斯入侵烏克蘭兩年多之後，烏克蘭正尋求擴大國際社會對其和平計劃的支持，而印度作為莫斯科調停人的潛在作用及其作為全球南方領袖的地位正成為烏克蘭的關注焦點。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）周四（3月28日）抵達印度進行為期兩天的訪問。他對印度媒體說，「新德里，世界上一個非常重要的角色，我們需要印度來幫助烏克蘭恢復公正持久的和平」。

庫列巴的日程包括周五與印度外長蘇傑生（Subrahmanyam Jaishankar）和副國家安全顧問會面。

「印度可以發揮非常重要的作用，讓更多來自全球南方的國家走到一起。」庫列巴對印度廣播公司NDTV說，「如果印度坐在和平方案的桌邊，也就是烏克蘭提出的通過外交途徑解決戰爭的倡議，那麼許多其他國家會感到與印度坐在一起更安全和更舒服，他們也會加入這一努力。」

德裡尼赫魯大學國際研究學院院長、印度政治學者馬圖（Amitabh Mattoo）告訴德國之聲，印度總理莫迪上周與烏克蘭總統澤倫斯基通電話，這表明印度正將自己定位為烏俄衝突的潛在調解人或和平締造者。

馬圖說：「烏克蘭正在推動自己的和平計劃。在莫迪談話之後，人們感覺新德里將對基輔的利益更加敏感。」

他解釋說，「鑑於新德里對莫斯科的影響力遠大於任何西方國家，庫列巴認為與新德里接觸是合適的。」

印度與俄羅斯的長期關係

自俄羅斯發動烏克蘭戰爭以來，印度一直保持中立，沒有譴責莫斯科的無端入侵，同時與莫斯科保持貿易和能源聯繫，即便西方試圖通過制裁扼殺俄羅斯經濟。印度也因此招致西方批評。

庫列巴本人曾在2022年批評印度購買俄羅斯石油。但本周他告訴《印度時報》，烏克蘭並不反對印度與俄羅斯進行經濟交往，並強調「烏克蘭的紅線是為俄羅斯的戰爭機器提供資金」。

不過，庫列巴也強調，印度應該著眼於未來建立聯盟，並敦促印度重新評估與俄羅斯的關系。

庫列巴在接受《金融時報》采訪時說：「印度與俄羅斯之間的合作在很大程度上是建立在蘇聯遺產的基礎上的。」

他說：「但這不是將保留幾個世紀的遺產，而是正在蒸發的遺產。」

德裡尼赫魯大學俄羅斯和中亞研究中心主任烏帕德耶 (Archana Upadhyay) 告訴德國之聲：「庫列巴表示，只要不為普亭的戰爭機器提供資金，烏克蘭就可以接受印度購買俄羅斯石油，這一聲明意義重大。這是對印度在擺脫烏克蘭困境方面可能發揮的作用的承認。」

印度在全球外交中的作用

在莫迪總理的領導下，印度取得了不少引人注目的外交成果，例如去年夏天成功主辦了G20領導人峰會，並推動了金磚國家集團的擴大。

莫迪上周分別與澤倫斯基和俄羅斯總統普亭通了電話，表達了印度的立場，即對話和外交是結束戰爭的出路。莫迪還表示，印度將繼續盡其所能支持和平解決衝突。

印度戰略專家莫漢（Raja Mohan）表示，庫列巴本周的訪問是雙方一系列高層政治互動的結果，應該會為印度外長蘇傑生訪問基輔奠定基礎。

莫漢告訴德國之聲：「印度一直表示願意為緩和局勢做出貢獻。重要的是，烏克蘭已經開始對印度的立場和與全球南方國家的關係表現出更多的理解，儘管印度與莫斯科有著良好的傳統關系。」

他補充說：「隨著戰爭進入第三年，印度的利害關系也隨之上升，因此印度非常希望在烏克蘭進入新的平衡期時調整其與烏克蘭的關系。」

瑞士和平峰會計劃

庫列巴訪問印度之際，烏克蘭正試圖為將在瑞士舉行的和平會議爭取全球支持。

今年2月，在俄羅斯入侵烏克蘭兩周年紀念日的前一天，瑞士在聯合國大會上表示計劃應基輔的請求「在夏季之前」舉行一次高級別國際和平會議。

俄羅斯拒絕參加此次會議。本周早些時候，俄羅斯聯合國特使加季洛夫（Gennady Gatilov）表示，莫斯科「看不到」瑞士在沒有俄羅斯參與的情況下主導和平進程的任何可能性。

莫斯科稱，瑞士通過了歐盟對俄羅斯的制裁，並凍結了俄羅斯數十億美元的資產，從而放棄了在衝突中的中立地位。

烏克蘭東部前線大部分地區處於僵持狀態。隨著戰爭進入第三年，基輔的外交攻勢旨在重新建立聯盟，並再次強調允許俄羅斯實現其戰爭目標的全球後果。

2022年11月，烏克蘭總統澤倫斯基提出了「十點和平計劃」，要求俄羅斯歸還其佔領的包括克里米亞在內的烏克蘭領土，並撤出俄羅斯軍隊和軍事資產。該計劃還呼籲建立機制，起訴俄羅斯在入侵期間犯下的戰爭罪行。

俄羅斯拒絕烏克蘭的提議。俄羅斯外交部長拉夫羅夫在周五發表的報紙訪談中表示，莫斯科已准備好進行討論，但不是以澤倫斯基的和平計劃為基礎。拉夫羅夫說，瑞士官員曾努力通過納入莫斯科的條件來確保俄羅斯參與和平峰會。

「印度要想作為全球南方國家的主要代表參加此次峰會，就必須在此做出平衡。」德裡尼赫魯大學的俄羅斯專家辛格（Amitabh Singh）告訴德國之聲。

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