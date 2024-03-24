俄稱再奪一村 暗指烏克蘭和恐襲有關

俄羅斯方面宣布已佔領烏克蘭東部的克拉斯諾耶村（Krasnoye）。該村俄方 10 個月前佔領的頓涅茨克州的巴赫穆特（Bakhmut）以西。俄羅斯國防部周六（3月23日）通過一份聲宣布了該消息，並表示，俄軍"擊退了在頓涅茨克方向上的四次反擊，基輔損失達 200 名士兵。"路透社也報道了這一聲明，但表示尚無法核實俄方說法。

兩天前，俄羅斯軍方宣稱攻佔了頓涅茨克的托南克村（Tonenke），此村位於烏克蘭上月失守重鎮阿夫迪夫卡（Avdiivka）以西約10公裡。俄方宣稱，攻下阿夫迪夫卡是俄烏戰事的轉折點。外界普遍認為，烏軍失守阿夫迪夫卡的主要原因是西方國家軍援的減少，導致烏軍在炮火方面處於劣勢。

烏克蘭否認指控

周六，恐怖組織"伊斯蘭國"宣布對周五晚間的莫斯科音樂廳槍擊案負責。一名美國情報官員告訴美聯社，美國機構也已證實該組織對此次襲擊負責。然而，一些俄羅斯政界人士在襲擊發生後不久就將矛頭指向了烏克蘭，烏克蘭對此予以強烈否認。

俄羅斯總統普京周六發表公開講話指出，所有四名直接參與襲擊的人都已被拘留，並暗示他們在逃跑時試圖越境進入烏克蘭。但他沒有為這一說法提供證據。此前，俄羅斯聯邦安全局（FSB）宣布逮捕11人，包括"直接參與襲擊的所有四名恐怖分子"。該局表示："這些凶手發動恐攻之後，試圖穿越俄烏邊界"，"嫌疑人在烏克蘭有聯系人"。據俄官方統計，此次襲擊造成至少133人身亡，是俄羅斯多年來傷亡最慘重的一次襲擊。

烏能源設施遭受近期"最大規模襲擊"

烏克蘭國家水電公司周五稱，烏克蘭最大水電站、位於該國東南部扎波羅熱（Zaporizhzhia）的第聶伯河水電站（DniproHES）遭到俄羅斯方面的襲擊。烏克蘭官方稱，該水電站遭襲後失火，但沒有決堤危險。

烏克蘭能源部長哈盧先科（Herman Halushchenko）表示，烏克蘭的能源基礎設施遭受了近期"最大規模的襲擊"。他在社交平台Facebook上寫道："俄羅斯的目的不僅僅是破壞，而是像去年一樣，再次嘗試造成烏克蘭國家能源系統的大規模癱瘓。"烏克蘭東北部哈爾科夫地區（Charkiw）當局稱，俄羅斯對能源設施發動了15次襲擊。"哈爾科夫州州長西涅古博夫（Oleh Syniehubov）在 Telegram 上寫道："該市幾乎完全斷電。"烏克蘭電網運營商稱，全國七個地區出現緊急停電。

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