俄烏戰爭二周年／北約軍隊早在烏克蘭！馬克宏帶頭說實話

俄烏戰爭危及盟國，波蘭外長證實北約部隊早已進入烏克蘭，法國部隊已進入了烏克蘭境內。據俄羅斯《衛星通訊社》（Sputnik）報導，波蘭外長西科爾斯基（Radosław Tomasz Sikorski）日前在華沙大學舉行的紀念波蘭加入北約25周年活動上聲稱，部分北約國家已向烏克蘭派遣部隊。所指的就是法國部隊。

報導指出西科爾斯基在活動現場上，「北約士兵已進入烏克蘭」，但他並未具體說明哪些國家派遣部隊。西科爾斯基表示，他不會透露具體國家名單。

上月，20多個歐洲國家領導人，在法國首都巴黎就支持烏克蘭舉行會議，法國總統馬克宏在會上表示「不排除向烏克蘭派遣部隊」。但他的說法卻引來俄羅斯外長的訕笑。

不過，美國和部分歐洲國家紛紛表態，聲稱與「派兵」言論拉開距離，沒有這樣的計劃。據報導，西科爾斯基在華沙大學活動上表態贊同馬克宏，關於不排除西方國家向烏克蘭「派遣地面部隊」。不過就在波蘭外長發表談話論同日，波蘭國防部長卡梅什（Wladyslaw Kosiniak-Kamysz）表示，波蘭不會出兵烏克蘭。

烏克蘭新聞網《RBC.UA》對法國總統馬克宏「不排除向烏克蘭派西方軍隊可能性」言論，烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Ivanovych Kuleba）接受採訪時表示，烏方對馬克宏這一言論不感意外。庫列巴表示，很多歐洲國家至今不明白，幫助烏克蘭並不是徒勞，而是拯救他們自己國家民眾的生命，是節省大量資金。

「大家都明白馬克宏發出的這一訊息，但不敢說出來。他只是第一個公開談論這一話題。庫列巴說，歐洲每個聰明人都應明白他談論的話題。如果不在烏克蘭問題上阻止俄羅斯，歐洲就會發生戰爭。」

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