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歐盟凍俄資產 「獲利」擬軍援烏

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
歐盟執委會主席范德賴恩（右），提議將俄國遭凍資產所生之利潤，替基輔採購武器。圖為二月廿四日，烏克蘭總統澤倫斯基（左）和范德賴恩在基輔會晤。（法新社）
歐盟執委會主席范德賴恩（右），提議將俄國遭凍資產所生之利潤，替基輔採購武器。圖為二月廿四日，烏克蘭總統澤倫斯基（左）和范德賴恩在基輔會晤。（法新社）

俄羅斯前年侵烏後，七大工業國集團（Ｇ７）和歐盟凍結俄國主權資產約三千億歐元（約台幣十兆元），歐盟執委會主席范德賴恩二月廿八日對歐洲議會首度表明，這批凍結資產產生的巨額利潤應用於為烏克蘭添購武器。金融時報引述一名知情人士報導，歐盟執委會將在兩周內提交正式計畫。

烏克蘭的歐洲盟友雖熱烈商討如何持續挺烏，但對使用該資產的合法性缺乏共識。范德賴恩說，現在應開始討論運用該資產的利潤，替基輔採購軍備，讓烏克蘭和全歐更安全是那筆錢的最佳用途。

范德賴恩的談話，是歐盟首次將利用該資產與為烏克蘭採購抗俄武器的可能性掛鉤。范德賴恩此一提議需獲歐盟廿七國無異議通過。法國財長勒麥爾說，那些利潤的最佳用途尚待歐盟廿七國商議，但范德賴恩的提議很有意思。勒麥爾亦不忘強調，「我們沒有沒收俄國主權資產的法律根據，也永遠不該動手（沒收）」，要遵守國際法和法治。

德國財長林德納則說，范德賴恩的提案跨出務實一步。此前的討論，聚焦使這筆錢成為歐盟預算的一部分，作為投資烏克蘭重建的管道之一。一名歐盟外交官指稱，用這筆錢為基輔買武器可能包括不同管道，諸如歐洲和平機制（ＥＰＦ）或其他用於直接向軍火商採購彈藥的歐盟機制，此一過程很可能要花些時間。

美國持續催促其Ｇ７盟友沒收被凍結的俄國主權資產，這些資產大多在比利時，惟歐盟國家仍擔憂莫斯科可能採取報復措施。

歐盟已聚焦比利時歐洲清算銀行等金融機構持有的一九一○億歐元（約台幣六點六兆元）俄國國家資產的獲利，由該銀行進行轉投資。歐盟國家一月同意將這些獲利儲存在一個單獨的託管帳戶，作為將這筆錢撥給烏克蘭的第一步。歐盟執委會估計一年可能帶來卅億歐元（約台幣一○四二億元），端視利率。但包括法德與義大利在內國家仍呼籲審慎行事，仍未打消對沒收這些獲利的疑慮。

經濟學人認為，沒收全部俄國主權資產將是錯誤，此舉將坐實業已在「全球南方」國家間的普遍想法，即美國及其盟友是選擇性地遵守國際法，有點偽善。

俄烏戰爭 俄羅斯 烏克蘭

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