俄烏戰爭僵持太久！傳美軍考慮於英國部署核武 盼此施壓俄羅斯停戰

俄烏戰爭恐成為世界引起核戰的爆發點？近日有文件披露，美軍正考慮在英國的雷肯希斯皇家空軍基地，設立放置核武的武器庫，相關核武可加掛在轟炸機上，且威力恐比廣島核爆的核彈還要高。此基地是少數美軍也可駐紮之處，且離俄羅斯又不會太近，外界認為美軍盼此施壓俄羅斯停戰。

冷戰就是重要基地

根據《英國廣播公司》報導，美軍在15年前將戰術性核武撤離雷肯希斯皇家空軍基地後，近日據傳要在基地新蓋可貯存核武的武器庫。此基地主要駐紮單位為美國空軍第48戰鬥機聯隊，主力戰機有F-15E打擊鷹式戰鬥轟炸機和F-35閃電II戰鬥機。

《天空新聞網》提到，美國空軍過去曾讓主力轟炸機B-29與偵察機U-2駐紮雷肯希斯，作為空軍戰力投射蘇聯的主要據點。目前該基地仍有4千名美軍與1500名英軍駐守。這也讓外界認為，北約盟國與俄羅斯軍隊開戰的風險愈來愈高。

對此，英國倫敦大學國王學院教授佛里德曼認為，蓋設施是一回事，但真正放核武是另一回事，相關建設應該是增加空軍收容戰力，若是核武將是相當敏感的議題。

因應俄國核武野心

前北約官員亞伯克則認為，俄羅斯已經在白俄羅斯部署核武，美軍會思考在英國放置核武並不意外，他認為俄羅斯持續對烏克蘭進攻，是代表總統普丁對世界的核武威脅仍存在，不可輕忽。美國科學家聯盟的核武專家克里斯騰森直言，肯希斯皇家空軍基地因地理與歷史因素，早已成為俄軍可能攻擊點，美國提早佈局有其道理。

但這也引起反核NGO的抗議，「呼籲解除核武武裝」聯盟CND秘書長哈蒂森表示，若傳聞屬實，他們會群起抗議，要求核武撤出當地，避免造成核災風險。

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