在前線只是炮灰？對國防部長發出入伍「邀請」 多數海外烏克蘭人害怕被征召

這是一次反響激烈的採訪：烏克蘭國防部長魯斯泰姆‧烏梅羅夫（Rustem Umerov）不久前在世界頻道以及《圖片報》和《政客》雜誌上表示，目前身在國外、年齡在25歲至60歲之間的烏克蘭男性應該被徵兵。同一天，烏克蘭國防部不得不出面否認媒體關於烏克蘭明年將在國外招募士兵的報導。國防部稱，目前商討的是一般性徵兵以及向生活在國外、適合服役的群體發出自願參軍的呼籲。

這個話題並不新鮮：早在9月份就已經有類似的公告，但也很快被修正。基輔政府知道實施這一倡議有多麼困難。然而，該國面臨著征召50萬烏克蘭人入伍的任務。 戰爭爆發近兩年後，前線的烏克蘭士兵已經精疲力盡。

德國之聲詢問了幾名生活在德國的符合徵兵年齡的烏克蘭公民，希望了解他們是否願意接受烏克蘭發出的入伍「邀請」。

「我為什麼要那麼做？」

「他們不能強迫我這樣做，我認為這是無法實施的」，35歲的謝爾蓋（Sergei）這樣回答道。和其他受訪者一樣，他不願透露自己的真實姓名。自2022年7月以來，謝爾蓋一直生活在德國。他說，真正的阻礙並非上述原因，而是「我為什麼要這樣做」的問題。

他說，戰爭一開始，他就準備上前線，並兩次去了徵兵辦公室，但都沒有被選中。後來，他開始懷疑自己是否真的做好了上前線的准備以及為了什麼而戰。現在他在德國，並在盡最大努力幫助「前線的男孩們，其中有我的許多同學」。 謝爾蓋說，他很遺憾他們在前線，但自己肯定不會跟著他們去當兵。

「在德國待的時間越長，我就越清楚這個國家是多麼腐敗，多麼不負責任。這讓我很受傷」。謝爾蓋堅信，那些像他一樣在戰爭期間合法或非法離開烏克蘭並獲得保護的人已經做出了不參戰的決定。「他們肯定不會為了被派往前線而自願服兵役」。

「我戰鬥過」

「我戰鬥過，也見過恐懼不安的人們」，尼古拉說。 從2022年3月到2023年6月，42歲的尼古拉在前線與俄羅斯軍隊作戰，後來因健康原因退伍，從2023年7月起住在德國。他「完全無法理解」烏克蘭國防部長的倡議，因為在烏克蘭有很多男人坐​​酒吧、喝酒、散步，並公開表明他們不會被上前線。

在前線期間，尼古拉曾獲准到烏克蘭東部靠近俄羅斯邊境的哈爾科夫 （Charkiw） 休假，看到了這一情況。他說，其他城市也一樣。

「想要參戰的人拿起武器上前線了--不管是自願還是奉命。而那些出國的人恰恰是害怕打仗的，他們不想要這場戰爭。他們不是膽小鬼，但擔心自己的生命安全，恐懼壓倒了其他」，尼古拉解釋道。他認為，征召這些人毫無意義，反而會成為其他士兵的負擔。「在前線，他們就是炮灰。這是我親眼所見」，尼古拉說。此外，在國外招募士兵會花費大量資金，這些錢不如直接投資到軍隊身上，「為那些已經在前線的人購買無人機、武器、彈藥」。

「德國是我家」

伊萬今年25歲，在德國留學多年。「我有烏克蘭護照，但我的家在這裡」，他說。 2022年2月底俄羅斯軍隊入侵時，他先是去了烏克蘭。「我有一種非常強烈的衝動回去，但後來我遇到了一大群急需幫助的烏克蘭婦女和兒童。從那時起，我的主要關注點就集中在他們身上：安置他們，為他們提供照顧，幫助他們填表格，幫助孩子們融入學校，陪他們去看醫生或去辦各種手續。即使在今天，仍有幾十個人打電話給我，因為他們需要我的幫助」。

伊萬說，如果烏克蘭總領事館的人打電話給他並發出入伍通知，他當然會去。「但目前我真的不明白是怎樣一個程序，因為我在德國是合法居留，擁有永久居留許可，在這裡學習和工作」。他無法想象「烏克蘭領事館的人可以違背他的意願，強迫他參軍」。

律師：目前還沒有對外徵兵的法律機制

基輔Gracers律師事務所的律師謝爾蓋‧薩文斯基(Sergei Savinsky)在回答德國之聲詢問時解釋說，目前沒有在海外征召烏克蘭人入伍的機制：「整個法律框架缺失，因為應征入伍者必須得到適當的通知並接受徵兵體檢」。他說，烏克蘭是憲政國家，適用法律明確性原則；當局只能在其職權範圍內行事。

薩溫斯基說，烏克蘭的徵兵辦公室「無權向德國、波蘭等國符合徵兵年齡的烏克蘭人發出指示」，「只有建立一種機制，保證徵兵中心與其他國家有關當局的合作，才能動員海外的烏克蘭人」。

德國政界存在分歧

德國聯邦政府表示沒有興趣建立這樣的機制。聯邦司法部長馬可·布施曼 (Marco Buschmann) 就烏克蘭國防部長烏梅羅夫在採訪中的表態回答道，「我們不會強迫人們違背自己的意願服兵役或應征入伍」。自民黨籍的布施曼向德新社表示，德國接納來自烏克蘭的戰爭難民，允許他們在這裡工作是件好事。

反對黨則以完全不同的方式評論這個問題。 基民盟外交政策專家基瑟韋特（Roderich Kiesewetter）在接受德意志電台采訪時表示，德國聯邦政府應該幫助烏克蘭招募人員服兵役、保護國土安全。 俄羅斯的侵略戰爭導致大約20萬符合徵兵要求的烏克蘭人逃往德國。基瑟韋特強調，其目的不是要驅逐他們，但也不排減少那些逃避支持祖國義務的人所得到的公民基本保障金。

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