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最後2.5億美元彈藥 白宮援烏見底

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓報導
拜登政府27日宣布最新一波對烏克蘭的軍事援助，也是年底前最後一波，標註著美國用盡援烏預算，必須等國會通過追加預算，才能維持對烏克蘭的援助。圖為美國國會大廈。圖／紐約時報
拜登政府27日宣布最新一波對烏克蘭的軍事援助，也是年底前最後一波，標註著美國用盡援烏預算，必須等國會通過追加預算，才能維持對烏克蘭的援助。圖為美國國會大廈。圖／紐約時報

美國拜登政府廿七日宣布最新一波對烏克蘭的軍事援助，這是年底前最後一波，也標註著美國用盡援烏預算，必須等國會通過追加預算，才能維持對烏克蘭的援助；國會議員則在假期期間持續協商邊境安全法案，盼為援烏預算解套。

白宮上周預告，年底前還會有最後一次援烏撥付，白宮預算局指出，國會授權行政部門給予烏克蘭的援助預算將在今年底告罄，行政部門必須尋求國會同意，以避免對烏克蘭的援助斷炊。

拜登政府廿七日宣布，提供烏克蘭包含防空系統與海馬士等彈藥補充，共二點五億美元；自俄烏戰爭去年二月爆發至今，美國已提供超過四六○億美元的軍事援助給烏克蘭。

國務卿布林肯透過聲明表示，美國的援助對烏克蘭盟友捍衛國國家與自由，抵禦俄羅斯侵略而言至關重要；五十多國組成的聯盟持續為烏克蘭提供關鍵支援，當務之急是國會盡快採取行動，透過協助烏克蘭捍衛自身及其未來，來推進美國國家安全利益。

拜登政府十月提出一○六○億美元的援外預算追加案，規畫提供烏克蘭六一四億、以色列一四三億、人道援助九一點五億、投入台灣和太平洋地區七十四億，以及一三六億的邊境資金。

共和黨人要求拜登政府收緊邊境和移民政策，兩黨議員在耶誕假期休會前加班協商，盼先處理移民政策，換取共和黨對援烏預算的支持，無奈最後破局。

參院自上周起休會，議員們要到下月八日以後才會返回華府；美國廣播公司（ＡＢＣ）廿七日報導，參議員在休會期間仍持續遠端對話來協商邊境安全法案。

ＡＢＣ報導，檯面下的協商已由民主黨參議員墨菲、共和黨參議員藍福德和無黨籍參議員席納瑪商談數周；參議員們表示，目標在建立更有序、有效率的庇護系統，降低邊境混亂。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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