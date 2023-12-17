若贏了俄烏戰爭要進攻北約？普亭稱「沒興趣」駁：美國目標是肢解俄羅斯

本月早些時候，美國總統拜登曾在呼籲國會共和黨人不要持續阻撓軍援烏克蘭時，警告說，如果普亭在烏克蘭戰場獲得勝利，就會繼續進攻北約國家。拜登去年還曾說，如果俄羅斯和北約之間發生直接對抗，將引爆第三次世界大戰。

俄羅斯國家電視台12月17日發布的普亭專訪則駁斥了拜登的上述說法。普亭說：「這完全是無稽之談，我認為拜登總統也明白這一點」。普亭還補充道，拜登似乎試圖在為自己對俄羅斯的「錯誤政策」而辯護，「俄羅斯沒有理由，也沒有地緣戰略、經濟、政治、軍事興趣與北約作戰」。

普亭一再將冷戰後北約東擴視作西方國家傲慢地無視俄羅斯的安全關切。他表示，鄰國芬蘭四月份加入北約迫使俄羅斯在邊境附近「集結某些軍事單位」。根據北約憲章第五條，任何一個成員國遭到的武裝攻擊都被視為對所有成員國的襲擊，因此會激活集體自衛權。

認為西方想要肢解俄羅斯

烏克蘭今年反攻不利已經引發了該國國內以及西方陣營內的質疑。不少人擔心，在烏克蘭戰場擊退俄軍的目標並不現實。現在，俄羅斯與西方國家的許多官員都開始談論「新冷戰」。

在專訪中，普亭也被問道在這樣的背景下是否還能找到與西方的共同點。他回答說：「西方必須要找到共同點，因為他們必須考慮到我們」。

一名不願具名的美國國務院高官11月曾經表示，在2024年11月美國大選結果揭曉前，普亭不會謀求和平談判。

普亭表示，西方國家沒能理解1991年蘇聯解體後的劇變程度，而這場劇變原本已經消除了俄羅斯與西方繼續對抗的意識形態基礎。「我當時確實有過天真的想法，但現實卻是西方人認為，在蘇聯解體後，只需要稍候片刻就能徹底摧毀俄羅斯」。

俄羅斯總統將當前的武裝沖突視為與美國的更大規模鬥爭的一部分，認為美國的目標是肢解俄羅斯、掠奪俄羅斯的豐富自然資源，然後轉頭收拾中國。

不過西方國家領導人則一再表示，無意摧毀俄羅斯。烏克蘭方面則堅持要將所有俄羅斯軍隊趕出包括克裡米亞半島在內的法定領土，不達目的誓不罷休。

（路透社）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】