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匈牙利仍阻撓...歐盟盼烏克蘭入會以終戰 擬解凍百億紓困款換支持

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
歐盟近日宣布將要討論烏克蘭的入會案，但親俄的匈牙利表達反對，歐盟希望用之前扣留的100億歐元紓困援助，跟匈牙利進行談判。 圖／美聯社
歐盟近日宣布將要討論烏克蘭的入會案，但親俄的匈牙利表達反對，歐盟希望用之前扣留的100億歐元紓困援助，跟匈牙利進行談判。 圖／美聯社

烏克蘭能否加入歐盟，增加在俄烏戰爭的談判籌碼，要看匈牙利的臉色！歐盟近日宣布將要討論烏克蘭的入會案，但親俄的匈牙利表達反對，歐盟希望用之前扣留的100億歐元紓困援助，跟匈牙利進行談判。俄烏戰事爆發至今仍陷入僵局，烏克蘭盼加入歐盟，好增加對俄羅斯談判的籌碼。

紓困金成談判籌碼

根據《半島電視台》報導，歐洲高峰會13日表示，如果匈牙利願意改善國內司法獨立遭破壞的狀況，歐盟願意將100億歐元的紓困款解凍。歐盟希望透過解凍這筆款項，換取匈牙利支持烏克蘭加入歐盟，雖然匈牙利總理奧班向來是擁俄派，但據消息透露，若援助金能增加到300億歐元，奧班考慮不抵制烏克蘭入會案。

金融時報》提到，歐盟曾因為波蘭與匈牙利國內民主衰退，司法機關獨立性遭破壞等理由，將兩國的新冠紓困金與相關預算補助凍結，但因為波蘭政黨輪替，親歐的總理圖斯克上任後，矢言改革波蘭政壇，盼讓政府能拿到相關紓困，因此目前剩下匈牙利仍與歐盟處於「叫價」的階段。

烏盼入歐盟以終戰

由於烏克蘭入會需要所有會員國同意，因此匈牙利的一票就具有否決權，而匈牙利高度倚賴俄羅斯石油，奧班與普丁有相當好的交情，這也讓奧班先前針對烏克蘭入會案曾表示，他們歡迎和平且發展繁榮的烏克蘭加入，有些事情需要適當的時機去做，他認為目前尚未達到烏克蘭加入歐盟的最好時機。

不過歐盟執委會主席馮德來恩近日也呼籲歐盟各國領導人，要擴大對烏克蘭援助，還有啟動烏克蘭加入歐盟的討論，期盼藉此讓烏克蘭更有與俄羅斯談判的本錢。歐盟對烏克蘭加入提了4個條件，目前烏克蘭已經透過修法符合前3者，剩下制定反壟斷的遊說法還沒達成。

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