烏克蘭反對與俄羅斯和談 內閣為入歐盟談判做準備

據德新社報導，北約秘書長史托騰柏格在接受德新社採訪時表示，他期待烏克蘭武裝部隊在與俄羅斯軍隊的戰鬥中取得進展，但這將很困難。他說：「我們需要為長期鬥爭做好準備。戰爭本質上是不可預測。我們知道的是，談判桌上發生的事情與戰場局勢密不可分。」

俄羅斯軍隊2022年2月24日凌晨從多條戰線入侵烏克蘭領土。迄今為止，莫斯科方面違反國際法，吞併了烏克蘭東部和南部的四個佔領區。目前戰鬥仍集中在東部和南部地區。在阿夫季夫卡 （Awdijiwka）和巴赫穆特附近，烏克蘭武裝部隊擊退了俄羅斯的數十次襲擊。

烏克蘭軍隊今年早些時候發起反攻，但進展有限。基輔誓言要奪回所有被俄羅斯佔領的領土，包括俄羅斯2014年吞併的克里米亞半島。

史托騰柏格表示，只有軍事支持才能確保烏克蘭仍然是一個主權和民主國家，並讓俄羅斯總統普亭相信他無法在戰場上取勝。

烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日尼將軍（Valery Zaluzhny）上周表示，烏克蘭戰爭已經陷入困境。他在英國雜誌《經濟學人》上撰文表示，「戰爭向陣地形式的轉變導致其曠日持久並給烏克蘭軍隊和國家帶來重大風險。」

史托騰柏格表示，一直很清楚，反攻不會是一件容易的事。他說：「我們知道俄羅斯已經準備了幾個月的防線。布置了地雷，坦克戰壕和很多防御陣地。」但是，他說，儘管如此，烏克蘭人「已經取得進展並解放更多領土」。

史托騰柏格周四會見了德國總理蕭茲，並將在周五會見德國國防部長皮斯托里烏斯。

烏克蘭外長拒絕與俄羅斯和談

鑑於戰爭陷入僵局，有西方媒體報導，基輔的一些盟友越來越多提出與俄羅斯進行和談的問題。就此，烏克蘭外交部長庫列巴本周四在社交平台X（前身為 Twitter）上表示拒絕與俄羅斯和談。他寫道，2014年至2022年間，烏克蘭與俄羅斯舉行了約200輪會談，達成了20項停火協議，但這些都沒能阻止普亭2022年2月24日對烏克蘭發動野蠻的全面侵略戰爭。

「那些認為烏克蘭現在應該與俄羅斯談判的人要麼不了解情況，要麼是被誤導，要麼就是站在俄羅斯一邊，希望普亭在更大規模的侵略之前暫停一下」，庫列巴寫道。他補充說，烏克蘭不能也不會「掉進這個陷阱」。

俄羅斯襲擊一艘非洲貨船

據烏克蘭軍方稱，一架俄羅斯戰鬥機向一艘剛剛進入烏克蘭黑海港口的懸掛利比里亞共和國國旗的民用船只發射了一枚導彈。船上一名烏克蘭船員在襲擊中喪生。三名菲律賓船員和一名烏克蘭港口員工受傷。軍方沒有透露具體是哪艘船遭襲以及發生在哪個港口。這是烏克蘭海岸附近發生的第一起此類事件。作為侵略戰爭的一部分，俄羅斯封鎖了烏克蘭的黑海港口。7月，俄羅斯沒有延長烏克蘭農產品從三個港口出口的國際協議。烏克蘭隨後建立了一條臨時走廊供民用船只使用，但風險自負。

歐盟外交政策負責人博雷爾的發言人譴責俄羅斯此舉是「進一步升級局勢」，並證明俄羅斯在恐嚇民用海上交通。

烏克蘭為入盟談判做準備

烏克蘭總統澤倫斯基11月8日簽署了《關於為烏克蘭加入歐盟談判進程做好準備措施》的法令文件，並指示內閣確保烏克蘭做好與歐盟展開談判的準備，其中包括落實烏克蘭法律與歐盟法律保持一致的問題。澤倫斯基在每日講話中表示，這是烏克蘭歷史上值得紀念的一天。他說，歐盟委員會建議開始與烏克蘭進行加入歐盟談判，邁出了歷史上正確的一步。烏克蘭捍衛了歐洲價值觀，應該也必須加入歐盟。「我們正在做充分準備，採取預期的步驟」，他說。

歐盟委員會此前曾建議在一定條件下啟動烏克蘭入盟談判。歐盟委員會主席馮德萊恩11月8日宣布，歐盟委員會建議歐盟就「入盟」問題啟動與烏克蘭和摩爾多瓦的談判，並提議批准格魯吉亞的「入盟」候選國地位。

目前，匈牙利總理奧爾班已公開表示反對與烏克蘭啟動入盟談判。他在國家電台上表示，這是匈牙利在這個問題上的明確立場。

（德新社、路透社、法新社）

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