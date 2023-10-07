華盛頓郵報：白宮擬推援烏包裹

華盛頓郵報五日報導，美國共和黨聯邦眾議院議長麥卡錫遭罷免，美國援烏恐戛然而止。白宮為此正研究推動新援烏包裹，助烏克蘭撐過明年十一月美國總統大選後。

美國國會正陷入停頓，幾位共和黨議長人選更質疑援烏政策。總統拜登擔憂影響援烏，已表明將儘快發表重大談話。

白宮尚未敲定撥款援烏新方法。拜登政府高官說，下一步主要取決於誰出任眾院議長。現正商討應否推一個更具戰略性的大型援烏包裹，除讓基輔能撐過美國大選，並避免美國國會在大選年還要不斷表決援烏法案；抑或先推小規模的短期援烏計畫，好較有機會獲共和黨議員放行。美國行政與立法部門的部分挺烏人士則支持前者。

目前雖仍有足夠撥款權限支應烏克蘭的戰場緊急需求，但不確定能保持多久。拜登政府高官還說，鑑於眾院動向難以預料，行政部門已不再尋求在協商短期政府撥款法案時，納入二四○億美元（約台幣七七九六億元）援烏經費。

推動援烏一年的大包裹，必遭拉麥卡錫下馬的共和黨強硬右派力阻。目前兩位呼聲較高的該黨眾院議長人選：喬登四日已表態反對又再通過援烏包裹；史卡利斯雖沒喬登強硬，卻也須面對黨內強硬右派要求將錢先用於美國國內的施壓。