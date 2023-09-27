波蘭一糧倉去年遭導彈擊中釀2死 專家分析：來自烏克蘭

波蘭媒體《共和國日報》（Rzeczpospolita daily）援引專家證實，去年11月落在波蘭南部一個糧庫設施造成兩人死亡的導彈是烏克蘭發射的。

這顆落入北約成員國波蘭的導彈，當時加劇了人們對烏克蘭戰爭可能因觸發北約共同防御條款而演變成更大規模衝突的擔憂。不過，華沙和北約當時都表示，他們認為這是烏克蘭方的誤擊，這一解釋緩解了對戰事升級的擔憂。

知情人士向《共和國日報》透露，波蘭已確定落在普熱沃多夫村（Przewodów）的導彈是從烏克蘭境內發射的S 300 5-W-55防空導彈。該報援引了另外一名消息人士，稱「這枚導彈的射程為75公里至90公里。當時，俄羅斯部隊所處的位置無法將導彈發射到到普熱沃多夫。」

烏克蘭否認有導彈落入波蘭。烏克蘭方面沒有向波蘭調查人員提供任何材料。

波蘭檢察官辦公室發言人拉普琴斯基（Lukasz Lapczynski）表示，檢察官已收到專家的意見，但由於其內容屬於機密，因此無法透露相關內容。

波蘭檢察官辦公室沒有立即回覆路透社的置評請求。

自2022年2月俄羅斯入侵烏克蘭以來，華沙一直是基輔最堅定的盟友之一。不過這兩個國家之間的關係最近幾周趨向緊張，起因是華沙實施了一項禁止烏克蘭糧食進口的規定，旨在保護本土農民免受廉價糧食和食品進口的衝擊。

烏克蘭總統澤倫斯基此後在聯合國大會上表示，雖然基輔正在努力保留糧食出口的陸運途徑，但圍繞糧食進口的「政治表演」只會讓莫斯科受益，他指責一些歐洲國家雖然公開表現出團結，同時卻間接支持有利於俄羅斯的行為。

作為回應，波蘭外交部召見了烏克蘭大使，波蘭總統杜達(Andrzej Duda)比喻，基輔就像一個溺水的人抓住救他的人，然後把施救者拉入深水之中。隨後，波蘭總理莫拉維茨基在接受電視採訪時宣布，華沙將不再給烏克蘭提供武器。

（路透社等）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。 任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】