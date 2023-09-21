澤倫斯基：挺烏戰勝俄 全球獲益

烏克蘭總統澤倫斯基十九日在俄烏戰爭持續延燒之際訪問聯合國，促世界堅決反對俄羅斯「種族滅絕」，他試圖說服持懷疑態度的開發中國家，稱烏克蘭的勝利與他們息息相關，支持烏克蘭戰勝俄國能讓整個世界獲益。

紐約時報指出，開打十九個月的俄烏戰爭看不到盡頭，聯合國領導人表示，他們希望今年聯合國大會焦點放在全球暖化和貧窮國家持續發展問題，不要像去年那樣聚焦烏克蘭。澤倫斯基此行前往美國除了爭取支持，也希望防止全球對俄烏戰爭失去興趣和耐心。

澤倫斯基穿著招牌軍服登上聯合國大會講台，再度邀請全球領袖參與「和平高峰會」，終結這場侵略戰爭。他說，必須擊退俄國，世界才能轉向解決迫切的全球挑戰。

澤倫斯基表示：「現代史上首次，我們有機會依據受攻擊國家提出的條件，結束侵略。」他的演說獲得西方國家掌聲，但也有許多會員國缺席演講。

澤倫斯基說，這對所有國家都是一個真正的機會，確保針對各國的侵略不會因為土地被分割而結束，而是主權得到維護。

澤倫斯基猛烈批評俄羅斯驅逐數以千計的兒童。國際刑事法院三月對此向俄羅斯總統普亭發出逮捕令。俄羅斯表示這麼做是將戰爭孤兒送往寄養。

澤倫斯基說：「這些在俄羅斯的孩童被教育仇恨烏克蘭，所有與家人的聯繫都斷絕了。這顯然是一場種族滅絕。」

澤倫斯基同時還指控俄羅斯終止烏克蘭穀物輸出的黑海協議，把能源和糧食當作施壓全世界的手段。他還警告稱，俄羅斯其他鄰國也面臨著危險，「俄羅斯幾乎吞併了白俄羅斯，這顯然對哈薩克和波羅的海國家構成威脅」。

他尋求全球南方國家支持，也談到氣候危機惡化和天然災害，提及近期的摩洛哥強震和利比亞洪災，他說，「我們必須團結擊敗侵略者，集中所有能力和精力以因應這些挑戰」。

去年澤倫斯基提出十點計畫，包括恢復烏克蘭領土完整、俄軍撤離、停止敵對行動並恢復烏克蘭國家邊界等。他說，他正朝向基於此目標的和平高峰會前進。