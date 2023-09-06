有人為逃避徵兵被淹死、凍死 烏克蘭邊防已攔截逾2萬名男性

烏克蘭國家邊防局發言人安德烈∙德姆琴科（Andriy Demchenko）周二（9月6日）在接受一檔電視新聞節目採訪時說：「從去年2月24日到現在，烏克蘭邊防人員已經拘留了大約14600名試圖非法離開烏克蘭的人員。」

他說，很多人試圖躲避徵兵。這些逃避兵役的人大多是在羅馬尼亞和摩爾多瓦的「綠色邊境」被攔截的。德姆琴科強調說：「我們談論的主要是18歲到60歲的烏克蘭男性。」

除此之外還有大約6200人持偽造的出境許可證被逮捕。

據烏克蘭官方通報，已經有至少19名試圖離開烏克蘭的男子淹死在蒂薩河（river Tysa），這條河起源於烏克蘭境內的山脈，流經羅馬尼亞和匈牙利等國家。

還有一些人在翻越喀爾巴阡山脈的時候被凍死。

戰爭爆發後，烏克蘭官方開始進行戰爭動員，禁止18歲到60歲之間的男性離境。

除了在邊界被攔截的烏克蘭男性，俄烏戰爭開始後，也有一些人成功進入歐洲國家。根據歐盟統計局的統計，在歐盟27國以及挪威、瑞士和列支敦士登登記的年齡在18歲到64歲的烏克蘭男性難民總數已經超過65萬。基輔方面正在考慮從歐盟國家引渡逃避徵兵動員的烏克蘭人。

烏克蘭國內出售免服兵役文件的交易十分猖獗。據司法部門的消息稱，這類文件的售價已經高達1萬多美元。烏克蘭總統澤連斯基近期下令對徵兵辦進行突擊檢查並逮捕了一些相關人員。

（德新社）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】