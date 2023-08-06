北京參與沙特峰會引關注 專家：「中國很關鍵」

本周末在沙特拉伯城市吉達，大約40個國家參加了有關烏克蘭問題的國際會議，討論烏克蘭總統澤連斯基提出的和平計劃。利雅得表示，會議的目的是找到妥協方案，促成基輔和莫斯科之間的和平峰會。

中國、印度、巴西、南非等多個「全球南方國家」的代表與會，但俄羅斯缺席。此外，美國等西方國家以及烏克蘭也參加了會議。

華盛頓外交關係委員會高級研究員庫普坎（Charles Kupchan）在針對吉達會議接受DW採訪時表示，這場國際會議「讓烏克蘭能向世界輿論場發出呼籲，讓那些一直持觀望態度的大國，例如沙特、巴西、印度，站在烏克蘭一邊」。

他表示，不期待通過這次會談取得具體突破，而是在外交努力方面向前邁出的一步。

中方的參與非常重要

路透社8月6日的一篇分析文章表示，中國派特使參加周末在沙特舉行的國際會議，顯示中國政府的態度可能有變化。中國政府沒有參加6月在北約成員國丹麥舉行的相關會談，但選擇這次俄羅斯未受邀的情況下參與會談。

中方派出了歐亞事務特別代表李輝赴吉達出席會議。中國外交部發言人汪文斌在宣布派團出席的聲明中表示：「中方願同國際社會一道，繼續為推動烏克蘭危機的政治解決發揮建設性作用。」

據烏克蘭媒體報導，烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）稱，中國特使李輝的參與是「相當大的突破」。

國際關係學者庫普坎對DW表示，中方的參與非常重要。「在我看來，中國在俄羅斯缺席的情況仍選擇前往，表明中方正小心翼翼地規避風險、扭轉其堅定支持莫斯科的立場。」

庫普坎說，現在俄烏雙方還在戰場上，但是進行這些會談很重要，因為最終可能還是要從戰場轉向談判桌，「中國在其中扮演著重要角色，因為如果說誰對普京有影響力，那一定是習近平。我們需要中國在適當時候向莫斯科施壓」。

「北京不希望缺席由非西方國家主導的和平倡議」

在今年2月俄烏戰爭滿一周年之際，中國提出包含12點聲明的「烏克蘭和平計劃」，呼籲各界尊重各國主權、停火止戰並啟動和談。但當時就有專家指出，該計劃缺乏能讓俄羅斯改變行為的誘因。烏克蘭和西方對此反應也相對冷淡。

美國智庫華盛頓史汀生中心的中國項目主任孫韻對路透社說，北京在加大努力的力度，「但北京也知道，由其主導的和平計劃目前不太可能得到西方的支持」，「而北京不希望缺席由非西方國家主導的其他可信的和平倡議」。

過去一段時間，中國和石油大國沙特建立了更加密切的關係。2022年底，習近平訪問了利雅得；今年3月，北京促成沙特與其地區宿敵伊朗恢復關係。路透社報導指出，沙特是宣稱不結盟的「全球南方」的一部分，而中國渴望能領導全球南方國家。

中國媒體在8月6日的報導中稱，中國與美國、烏克蘭、印度、巴西等30多個國家及國際組織的代表共同探討了烏克蘭問題，並稱中方的參與和主張受到關注。

中國學者：俄羅斯「必敗無疑」 中國需要尋國際合作

自俄羅斯入侵烏克蘭以來，北京一直與莫斯科保持著密切的經濟和外交關係，同時指責以美國為首的西方試圖通過向烏克蘭提供武器來延長衝突。

不過，一些分析人士發現，中國對於戰爭的曠日持久以及俄羅斯最近轟炸烏克蘭穀物港口日漸擔憂，他們認為，中國的立場正在發生變化。

耶魯大學法學院「蔡中曾中國中心」的學者魯道夫（Moritz Rudolf）告訴路透社，駕馭現在的局勢對於北京來說越來越複雜，因為戰爭升級直接影響到中國的經濟和政治利益。

中國常駐聯合國副代表耿爽7月26日在安理會上對「烏克蘭危機延宕至今，外溢效應日益顯現」深表關切，表示中方希望「當事方保持理性克制，盡快重啟和談」。

新加坡分析師李明江指出，中國政府在尋求微調其立場。這位南洋理工大學拉惹勒南國際研究院副教授對路透社說，中國希望更好地了解其他國家立場，「可能也在努力探索自身的適應性和機動性空間」。

上海國際關係問題學者沈丁立對路透社說，俄羅斯最終「必敗無疑」，因此中國必須尋求國際合作，同時不要加速俄羅斯的崩潰。「我們可以提出不同意見，可以提出一些建議，共同推動我們所看到的問題早日得到妥善的政治解決。」

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