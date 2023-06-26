普里格津兵變 傳美月中已知情資

華盛頓郵報廿四日報導，多位美國官員當天指稱，美國情報機構六月中就接獲情報，指俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」首腦普里格津計畫兵變，對俄國國防當權派採取武裝行動。情報機構因此緊急知會白宮和其他美國政府部門，以免措手不及。美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）廿四日亦引述西方國家情報官員等兩位消息人士報導，早有跡象顯示，普里格津正為某種行動做準備，包括集結武器及彈藥。

美國官員說，在瓦格納部隊控制俄軍一個指揮部，並於廿四日揮軍莫斯科前不久，美國情報機構才得知瓦格納武裝行動的確切性質和時間點。不過，此前「已有夠多跡象」，足以告知美國領導高層山雨欲來，因此應該有所準備。

美國官員還說，過去兩周美方「高度關切」也許將有什麼事發生，例如俄國總統普亭能否繼續掌權？俄國內部不穩對核武的控制有何影響？均存在諸多疑問。

美國官員提到，俄國若爆發「內戰」可能導致的不穩，是美方主要的擔憂。近兩周來，白宮、美國國防部和國務院高官，以及美國國會皆已聽取相關情資的簡報。據ＣＮＮ報導，美國立法部門接獲通報的是被稱為「八人幫」之國會領袖。

至於引發普里格津叛變的主因，在於俄國國防部十日下令國內所有「志願軍」必須與俄國政府簽約。儘管該命令未點名瓦格納，但意思「很清楚」，亦即政府將接收普里格津麾下的瓦格納部隊，而該部隊已證明是俄國在俄烏戰爭中的主要戰力，有助俄方取得戰果。

一位烏克蘭官員聲稱，俄國政府下達前述命令後，烏克蘭軍方就密切注意普里格津的動向，更相信他也許將動員其部隊，對莫斯科舉起反旗。鑑於普里格津曾公開反抗俄國國防部的命令，烏克蘭官員認真看待他可能轉而攻擊俄國境內據點的可能性。

該烏克蘭官員宣稱，普里格津並不知道美烏早已共享瓦格納部隊可能起事的情資。ＣＮＮ引述的情報消息人士也說，「這一切發生得太快」，很難看出普里格津威脅俄羅斯軍方的認真程度，以及他究竟打算將瓦格納部隊帶到哪裡。