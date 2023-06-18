白俄部署核武 普亭：只是第一步

俄羅斯總統普亭十六日在聖彼得堡經濟論壇發表演說，首度證實俄國已在白俄羅斯部署第一批戰術核武，且說這是一種威懾因素，提醒西方國家不要軍援烏克蘭，且不要以為會讓俄國陷入戰略失敗之地。

不過普亭強調，俄方認為目前還無需動用核武。美國國務卿布林肯同日回應，美軍未改變核態勢（nuclear posture），但批評白俄羅斯總統魯卡申柯接受莫斯科提供的武器。

普亭說，第一批戰術核彈頭已運交白俄羅斯，但那只是第一批，整個運交工作將在夏末或今年底完成。

普亭表示，在烏克蘭動用核武器，理論上僅可能在俄羅斯受到生存威脅時，「但我們現在沒有這個必要性」。

這是前蘇聯瓦解後，俄國首度在境外部署戰術核彈頭。普亭稱此舉意在警告西方國家勿軍援烏克蘭，且提醒那些自以為可打敗俄國的人，別忘了俄國有核武。戰術核武指的是較短程、可用於戰場的小型核武，用來摧毀特定區域的敵軍目標，而不造成大面積輻射落塵。

普亭今年三月曾說，他同意在白俄羅斯部署戰術核武，且指出美國過去幾十年來早在好幾個歐洲國家部署類似武器。

美國國務卿布林肯十六日回應此事說，美軍並無理由改變也並未改變其核武態勢，「並無跡象顯示俄國正準備使用核武」。他還說，此事非常諷刺，因為普亭曾稱，入侵烏克蘭的理由是要預防烏國取得核武。布林肯還批評，魯卡申柯接受俄方的武器是棄守白俄羅斯主權，做出不負責任的挑釁選擇。

在聖彼得堡經濟論壇上，普亭一反避談俄烏戰細節的慣例，告訴觀眾，烏克蘭近日的反攻「毫無機會」打敗俄軍，且西方國家支持者最終會厭戰、停止軍援烏國。不過批評者認為，從莫斯科近來遭無人機攻擊、親烏民兵進入俄國南部、部分俄國城鎮遭砲轟等看來，俄軍戰況可能逐漸失控。