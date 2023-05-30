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籲歐接受俄占烏國土？陸駁斥

聯合報／ 記者陳政錄／綜合報導
中國大陸特使歐亞事務特別代表李輝日前與俄羅斯外長拉夫羅夫，在莫斯科會見會談。（取自大陸外交部官網）
中國大陸特使歐亞事務特別代表李輝日前與俄羅斯外長拉夫羅夫，在莫斯科會見會談。（取自大陸外交部官網）

中國大陸歐亞事務特別代表李輝近日訪問歐洲，斡旋俄烏和談，卻被華爾街日報廿六日披露，陸方要求歐洲國家允許俄羅斯保有現在占領的烏克蘭國土。大陸外交部發言人毛寧廿九日駁斥有關報導，強調「沒有哪個國家表示」，李輝做出該報報導中的表述。

毛寧指稱，針對李輝此前出訪，陸方都及時發布消息，請以陸方發布的消息為準。她還說，陸方注意到烏克蘭外長的公開表示以及與各方接觸的情況，沒有哪國表示李輝說過這種話。

李輝此前接連訪問烏克蘭、波蘭、德國、法國、比利時和最後一站俄羅斯首都莫斯科，他呼籲在俄烏戰爭進一步擴大前，迅速採取行動終止衝突。

但華爾街日報報導，李輝已向歐洲國家傳達明確訊息，即歐洲應該堅持戰略自主，敦促俄烏立即停火，並讓俄羅斯保有現在占領的烏克蘭國土。

報導還引述西方國家官員、外交人員提到，這些高官向李輝說，除非俄軍撤離，否則光是停火並不符合國際社會利益，而且「歐美不可能分裂」，歐洲也不會收回對烏方的支持。

另根據大陸外交部，李輝和俄國外長拉夫羅夫會晤時表示，在烏克蘭危機問題上，陸方一貫遵循聯合國憲章宗旨和原則，秉持客觀公正立場，積極勸和促談，按照事情本身的是非曲直決定自身立場，「始終堅定站在和平這一邊，站在對話這一邊，站在歷史正確這一邊」。

李輝說，陸方將在「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場」文件基礎上，和包括俄國在內的各方加強交流對話，為政治解決烏克蘭危機做出實實在在的努力。

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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籲歐洲接受俄羅斯佔烏克蘭國土？ 大陸外交部駁斥

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