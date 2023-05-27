烏克蘭請求德國提供「金牛座」巡航導彈 射程可及俄領土

（德國之聲中文網）據德國國防部發言人透露，烏克蘭已請求德國提供“金牛座”（Taurus）巡航導彈。這種巡航導彈的射程超過500公裡，如果配備了這種導彈，烏克蘭將具備打擊俄羅斯領土的能力。

德國國防部周六對法新社記者證實，柏林方面“近日從烏克蘭收到了相關請求”。

到目前為止，西方聯盟在為基輔方面提供武器方面仍然較為謹慎，尤其是涉及打擊範圍有可能觸及俄羅斯的武器方面。

本周五，德國總理肖爾茨重申，德國向烏克蘭提供的武器不得用於打擊俄羅斯領土。

“俄羅斯入侵了烏克蘭，因此烏克蘭可以采取自我防衛”，肖爾茨在訪問愛沙尼亞首都塔林時說，“與此同時，很明顯的是我們提供的武器只能在烏克蘭領土上使用。”

中國特使：將致力於烏克蘭沖突的政治解決

作為中國歐亞事務特別代表訪問莫斯科的外交官李輝表示，北京將會為政治解決烏克蘭危機作出具體的努力。

他在會見俄羅斯國防部官員時強調，中國在烏克蘭問題上一貫堅持“客觀公正”的立場，“遵循《聯合國憲章》的宗旨和原則，積極勸和促談，根據事情本身的是非曲直決定自己的立場”。

在此前一天，李輝會見了俄羅斯外長拉夫羅夫。俄外交部稱，雙方就解決烏克蘭沖突的前景舉行了磋商。此前，李輝在歐洲之行框架下已訪問烏克蘭、波蘭、法國、德國等國。

俄羅斯多地宣稱遭到無人機襲擊

位於俄羅斯西北部的普斯科夫州州長韋傑尼爾科夫（Mikhail Vedernikov）稱，兩架無人機的襲擊在當地造成了爆炸，但是沒有造成人員傷亡。

韋傑尼爾科夫表示，爆炸發生在距離白俄羅斯邊界只有不到10公裡的小鎮Litvinovo，遭襲建築被毀。他指責基輔方面要為這一襲擊負責。

與此同時，俄羅斯西南部的庫爾斯克州也傳出遭到烏克蘭炮擊導致普列霍沃村一名建築工人死亡的消息。該州州長斯塔羅沃伊特（Roman Starovoit）表示，正在村莊附近開展工作，以加強俄烏邊界的防衛。

幾個小時之後，俄羅斯媒體報道稱，位於莫斯科西北部的德魯日巴輸油管道（Druzhba，又譯為友誼輸油管道）遭到襲擊。

英情報機構：瓦格納集團可能從巴赫穆特周邊地區撤出

英國國防部在一份最新情報中指出，效力於俄羅斯的瓦格納雇傭軍可能“已經開始撤離他們在巴赫穆特周邊的一些陣地”。

這份情報文件還指出：“2023年5月25日，瓦格納集團領導人普裡戈津表示，他的軍隊從巴赫穆特撤離的行動已經開始，將陣地移交給俄羅斯國防部的工作將會持續到6月1日。”

英國國防部指出，雖然瓦格納集團創始人普裡戈津與俄國防部不和，但是其雇傭軍部隊“可能會被用於下一步在頓巴斯地區的進攻行動”。

（路透社、法新社等）

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