不支持攻擊俄國本土！美國國安發言人：已向烏克蘭重申期許

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聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
白宮國家安全委員會發言人柯比25日向美國CNN表示拜登政府在與烏克蘭的對話中重申「不支持對俄羅斯境內領土發動襲擊」。歐新社
白宮國家安全委員會發言人柯比25日向美國CNN表示拜登政府在與烏克蘭的對話中重申「不支持對俄羅斯境內領土發動襲擊」。歐新社

白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）25日向美國CNN表示拜登（Joe Biden）政府在與烏克蘭的對話中重申「不支持對俄羅斯境內領土發動襲擊」。

根據報導，柯比表示「我們再次向烏克蘭明確表示對攻擊俄羅斯境內領土的期望，也就是我們不鼓勵也不會讓他們有辦法這麼做，我們當然不希望任何美國製造的裝備被用來攻擊俄羅斯領土」。

此外，柯比還提到「我們已經從烏克蘭那邊得到保證，他們會尊重這些期許，我們一直非常清楚，我們希望烏克蘭能夠保衛自己的領土，他們遭到襲擊、被入侵，他們有權自衛，但我們也很清楚，我們不希望看到這場戰爭升級，烏克蘭的人民已經遭受破壞和暴力」。

柯比補充稱與烏克蘭的對話「只是重申」，並提到上述討論「最近才發生」

烏克蘭 俄羅斯 俄烏戰爭

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