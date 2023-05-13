勸和促談 李輝將赴烏俄5國

大陸國家主席習近平四月廿六日與烏克蘭總統澤倫斯基通電話時宣布將派「中國政府歐亞事務特別代表」赴烏克蘭等國訪問。昨天，大陸外交部發言人汪文斌表示，十五日起將派大使李輝赴烏克蘭、波蘭、法國、德國和俄羅斯五國訪問，就政治解決烏克蘭危機同各方進行溝通。

今年七十歲的李輝是俄國通，自一九八一年起即在中國駐蘇聯大使館工作，曾任外交部副部長、並於二○○九年到二○一九年任駐俄羅斯大使，總計在前蘇聯和俄羅斯待了十六年，他在卸任大使兩個月前獲俄羅斯頒發「友誼勳章」。

汪文斌表示，烏克蘭危機爆發以來，中方始終秉持客觀公正立場，積極勸和促談。習近平提出的「四個應該」、「四個共同」、「三點思考」，是中方處理烏克蘭問題的根本遵循。

汪文斌稱，在前述基礎上，中方發布了「關於政治解決烏克蘭危機的中國立場文件」，體現了上述核心思想。他並稱，這份文件吸收了各方合理關切，得到國際社會廣泛理解和認同。

汪文斌說，此次中方代表赴有關國家訪問，是中方致力於勸和促談的又一體現。

汪文斌指，當前烏克蘭危機仍在延宕升級，外溢效應持續顯現，國際對停火止戰、緩和局勢的呼聲愈來愈高。他強調，中方願繼續發揮建設性作用，在停火止戰、開啟和談、避免局勢升級等方面凝聚更多共識，為推動烏克蘭危機政治解決作出中國貢獻。