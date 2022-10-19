蘋果沒說的事…1圖看舊iPad系列也「漲爆」！最高貴了7650元 果粉怒：晚買被割韭菜

蘋果在昨（18）日無預警推出M2版iPad Pro、iPad 10及Apple TV 4K等新品，除了Apple TV 4K容量加大、晶片升級、價格親民成為高CP值產品外，其餘2款與舊代相比皆「漲好漲滿」，頂級規格竟然貴了7650元。不僅如此，蘋果還有「沒說的事」，其他舊款iPad系列也悄悄漲價，讓果粉相當不滿。

M2版iPad Pro價差最高7650元

M1版與M2版iPad Pro價格比較。（製圖／聯合新聞網）

《聯合新聞網》整理出歷代iPad系列價格。以M2版11吋iPad Pro為例，128GB Wi-Fi版為2萬7900元，舊款M1版為2萬4900元，貴了3000元；1TB的M2、M1版各自為5萬2400元和4萬6600元，多了5800元；最頂規的2TB版本，M2版比M1版貴了7400元。

M2版12.9吋iPad Pro Wi-Fi+行動網路版本的價格更是驚人，1TB的定價為6萬7650元，跟中高階筆電價格差不多，M1版為6萬1600元，兩者價差6050元；頂規的2TB定價為8萬1650元，M1版為7萬4000元，貴了7650元。

M2版iPad Pro最頂級版本的2TB、Wi-Fi+行動網路版本定價為8萬1650元，比舊版M1版的7萬4000元，貴了7650元。（蘋果提供）

iPad 10比舊款貴4500元

iPad 9與iPad 10價格比較。（製圖／聯合新聞網）

這次新出的「入門款」iPad 10價格不像iPad 9一樣親民，iPad 10的入門價似乎把它當成中階iPad Air 5的價格來看，64GB定價為1萬4900元，比iPad 9的1萬900元貴了4000元，256GB更是比舊款貴了4500元。

iPad 10。（蘋果提供）

最入門款iPad 9未下架 最貴版本也漲1400元

iPad 9新舊價格比較。（製圖／聯合新聞網）

回頭來看蘋果以往蘋果出了新品後，類似的舊款產品都會降價，但這次似乎反其道而行，全面調漲舊款iPad系列價格，其中又以iPad Air 5和iPad mini 6漲價幅度最高，貴了2000至3000元，被網友笑稱「暑假BTS買iPad Air 5或成最大贏家」。

此次推出iPad 10，蘋果意外地沒有將iPad 9下架，反而與iPad 10一同發售，但也偷偷調整價格，iPad 9的Wi-Fi版1萬900元起，比先前貴了400元、Wi-Fi+行動網路版1萬5900元起更貴了1400元。

蘋果此次推出iPad 10，價格比iPad 9貴上不少。（翻攝自蘋果官網）

iPad Air 5、iPad mini 6愈晚買愈貴？

iPad Air 5新舊價格比較。（製圖／聯合新聞網）

想要撐到後面看看是否能等到iPad Air 5降價嗎？那你可能要失望了！細看iPad Air 5價格「全面上漲2000元」，64GB Wi-Fi版的iPad Air 5原本只要1萬7900元，現在購買變成1萬9900元。

晚一點買iPad Air 5不僅沒有折扣，反而變得更貴，讓網友笑稱「暑假BTS買iPad Air 5或成最大贏家」。（翻攝自蘋果官網）

iPad mini 6新舊價格比較。（製圖／聯合新聞網）

方便好攜帶的iPad mini 6原本也是不少果粉的首選之一，不過漲幅從2000至3000元不等，買最高等級版本256GB的Wi-Fi+行動網路，從2萬3900元漲至2萬6900元，就貴了3000元，讓iPad Air 5和iPad mini 6新買主成為「最大苦主」。

輕巧可單手拿取的iPad mini 6，也難逃漲價命運。（翻攝自蘋果官網）

網氣炸Apple Pencil也貴200元

第1代、第2代Apple Pencil新舊價格比較。（製圖／聯合新聞網）

不少人會使用iPad搭配Apple Pencil使用，這次也難逃漲價命運，此次新出的iPad 10只能搭配第1代Apple Pencil，以往定價為3090元，現在漲價200元變成3290元；第2代也是漲價200元變成4390元，讓網友大酸「早買早享受，晚買沒折扣。」、「晚買割韭菜」、「舊品還能漲，厲害了蘋果。」

第1代Apple Pencil（左）和第2代Apple Pencil（右上）各自漲價200元。（翻攝自蘋果官網）

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