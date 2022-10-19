貴200元！蘋果漲價Apple Pencil藏1祕密 其實要讓果粉「買到賺到」
蘋果（Apple）這次無預警地推出M2版iPad Pro、iPad 10及Apple TV 4K，而iPad系列不管新舊款皆全面漲價，連相關配件──第1代和第2代的Apple Pencil也漲了200元，但蘋果的「用心」藏在細節裡，這次果粉好像花了更多錢買了Apple Pencil，但其實是「買到賺到」。
第1代Apple Pencil原本定價為3090元，現在漲價200元變成3290元，第2代漲為4390元；此外，因新出的iPad 10只能用第1代Apple Pencil，但iPad 10的Type-C接孔無法搭配第1代Apple Pencil的Lightning接頭充電使用，需透過蘋果推出的新產品「USB-C對Apple Pencil轉接器」當中介管道，才能將第1代Apple Pencil與iPad 10「連起來充電」，引起網友炮轟。
《聯合新聞網》也從蘋果官網發現，第1代Apple Pencil雖然貴了200元，但內容物與以前相比，多了「USB-C對Apple Pencil轉接器」，該轉接器官方定價290元，似乎真的是為了iPad 10的推出而額外附贈。因此整體來說，若購買了全新第1代Apple Pencil，漲價幅度（200元）扣掉多附的轉接器定價（290元），其實還「小賺」90元。
不過，第1代Apple Pencil已被不少果粉喊話「應被淘汰」，而第2代Apple Pencil內容物與原本相同，並未附「USB-C對Apple Pencil轉接器」，但仍漲了200元。果粉購買前需考慮會用何種iPad，再挑選Apple Pencil種類，才不會成為冤大頭。
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