該買iPad 10但價格很尷尬？1圖比拚平價iPad系列 秒看與iPad Air 5差異

蘋果（Apple）10月18日推出M2版iPad Pro及平價版的iPad 10，但仔細一看，新舊iPad產品都「漲好漲滿」，反而讓想購買的用戶不知該選哪一款，《聯合新聞網》製圖iPad 9、iPad 10、iPad Air 5和iPad mini 6等4款平價iPad系列，比拚一下哪款最適合你。

蘋果平價iPad系列比一比。（製圖／聯合新聞網）

螢幕：iPad mini 6、iPad Air 5最佳

僅iPad mini 6為8.3吋小尺寸螢幕，其次為iPad 9的10.2吋螢幕，但邊框是這些系列裡面最大的，再來iPad Air 5和新出的iPad 10為10.9吋螢幕，其中iPad mini 6、iPad Air 5、iPad 10使用Liquid Retina顯示器，iPad 9僅有Retina顯示器，畫質上已有些不同。

若要再次細分，iPad mini 6、iPad Air 5的螢幕支援P3廣色域，色彩顯示比iPad 9、iPad 10的sRGB更為豐富，若有顏色上的考量，建議從iPad mini 6、iPad Air 5下手。

iPad Air 5採用M1晶片，效能驚人。（翻攝自蘋果官網）

硬體：iPad 10悄悄升級記憶體

iPad 9採用與iPhone 11相同的A13晶片，若以基本操作來說，在效能上已相當足夠，新推出的iPad 10為A14晶片，可以剪輯4K影片，更不用說搭載A15晶片的iPad mini 6和M1版iPad Air 5了，據了解iPad Air 5使用的M1晶片，比上一代（iPad Air 4）所使用的A14晶片增加60%的效能，多工處理完全不是問題。

這次推出的iPad 10與iPad 9相比，其實也有「蘋果沒有說的升級」，像是iPad 10將記憶體升級至4GB，iPad 9只有3GB。

iPad 10有4種顏色可挑選。（翻攝自蘋果官網）

另外，iPad 10移除了祖傳Home鍵，將Touch ID移至頂端按鈕上，與iPad Air 5、iPad mini 6相同，只有iPad 9還有Home鍵；這次iPad 10也悄悄拿掉3.5mm耳機孔，換句話說，全部的iPad系列只剩下舊款iPad 9仍保留著耳機孔。

新推出的iPad 10為A14晶片，可以剪輯4K影片。（翻攝自蘋果官網）

鏡頭：iPad 10升級至1200萬畫素

主鏡頭部分，僅iPad 9仍停留在800萬畫素、f2.4光圈，iPad 10升級至1200萬畫素、f1.8光圈，與iPad Air 5和iPad mini 6相同；前置相機部分，iPad 10改為橫向超廣角相機，開啟線上會議更為方便，而以前蘋果強調的「人物居中」功能，現在也成為iPad「基本必備」功能。

錄影部分，主鏡頭iPad 10、iPad Air 5和iPad mini 6都支援最高4K 60 fps錄影，iPad 9僅有最高1080p HD 30 fps；前置鏡頭則都有支援最高1080p HD 60 fps錄影。

iPad 10將前置相機改為橫向超廣角相機，並有人物居中功能，開啟線上會議更為方便。（翻攝自蘋果官網）

續航力：4款皆為10小時 僅剩iPad 9固守Lightning

依照官方提供的資訊，這4款iPad在Wi‑Fi無線上網或觀賞影片最長可達10小時，不分軒輊；接孔部分僅剩iPad 9還固守Lightning接孔，新出的iPad 10、iPad Air 5和iPad mini 6都已改為Type-C接孔。

iPad 9。（翻攝自蘋果官網）

重量：iPad 9最重 iPad 10其次

無庸置疑的，能夠一手拿取iPad mini 6最為輕巧，只有293克，最重的則是iPad 9的487克，iPad 10為477克、iPad Air 5為461克。

相容性：iPad 9、iPad 10僅支援1代Apple Pencil

iPad 9、iPad 10僅支援第1代Apple Pencil，但第1代Apple Pencil對果粉來說算是「已過時」的產品，充電上與順暢度都沒有第2代Apple Pencil來的好，而第2代Apple Pencil支援磁吸充電，但只能在iPad Air 5和iPad mini 6上使用。

新出的iPad 10卻只能用第1代Apple Pencil。（翻攝自蘋果官網）

iPad mini 6（見圖）、iPad Air 5支援第2代Apple Pencil，Apple Pencil也能吸附在iPad上充電。（翻攝自蘋果官網）

價格：iPad 10價格定位尷尬

以Wi-Fi版比較，新出的iPad 10定價為1萬4900元起，比舊款iPad 9貴上4000至4500元，iPad Air 5為1萬9900元起，與iPad 10差距5000元；iPad mini 6為1萬6900元起，與iPad 10差距2000元。

iPad 9與iPad 10價格比較。（製圖／聯合新聞網）

《聯合新聞網》總結，iPad全系統雖然都悄悄漲價，但不少人在iPad上的使用年限會比iPhone要來得長，這時新出的iPad 10定位有些尷尬，上有差距5000元，但使用高檔M1晶片、又輕巧、可用第2代Apple Pencil的iPad Air 5；若想要追求小尺寸，也可以多加2000元直上A15晶片的iPad mini 6。

若預算超級有限，只想要基本功能，或是剛成為新果粉的用戶，才建議可以選購iPad 10，至於iPad 9嗎，除非你真的留戀3.5mm耳機孔，不然還是忘掉它吧。

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