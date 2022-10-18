蘋果真的來「陰的」！M2版iPad Pro、iPad 10登場、還有這1物也推出
（更新時間：10/18 23:48 更新iPad 10）
新款iPad Pro、iPad 10真的登場了！有網友今（18）日晚間發現蘋果（Apple）官網的商店（Apple Store）突然跳出「稍待片刻」之訊息，沒想到「新品連環出」，除了M2版iPad Pro、入門款第10代iPad外，還有Apple TV 4K，令不少果粉興奮不已！
《彭博社》記者Mark Gurman日前才說蘋果可能會在台灣時間10月18日晚間發表M2版iPad Pro，蘋果執行長庫克（Tim Cook）今（18）日在推特上傳一段影片，提到「The possibilities are endless.（可能性是無止境）。」搭配用手勢將螢幕內容拉大的動作，幾乎暗示新版iPad要到來，沒想到果真是新款M2版iPad Pro、iPad 10，還有Apple TV 4K也列入其中，《聯合新聞網》來帶你看看這些新品。
M2版iPad Pro
M2版iPad Pro與前代外型、鏡頭、尺寸大小、重量皆相同，11吋為Liquid Retina 顯示器，12.9吋為Liquid Retina XDR顯示器，唯一不同則是升級至M2晶片。據官網所述，M2晶片具備8核心CPU，效能提升最高可達15%、10核心GPU的繪圖處理效能提升最高可達35%。
大家最關心的定價如下：
★M2版11吋iPad Pro
Wi-Fi版
128GB：2萬7900元256GB：3萬1400元512GB：3萬8400元1TB：5萬2400元2TB：6萬6400元
Wi-Fi + 行動網路版
128GB：3萬2900元256GB：3萬6400元512GB：4萬3400元1TB：5萬7400元2TB：7萬1400元
★M2版12.9吋iPad Pro
Wi-Fi版
128GB：3萬7900元256GB：4萬1400元512GB：4萬8400元1TB：6萬2400元2TB：7萬6400元
Wi-Fi + 行動網路
128GB：4萬2900元256GB：4萬6400元512GB：5萬3400元1TB：6萬7650元2TB：8萬1650元
M2版iPad Pro的11吋與12吋價差1萬元。若與舊代相比，M1版11吋iPad Pro Wi-Fi版為2萬4900元起，12吋Wi-Fi版為3萬4900元起，M2版11吋和12吋都比舊代貴了3000元。
第10代iPad（iPad 10）
入門款iPad 10重新打造外型和顏色，升級至10.9吋全新Liquid Retina顯示器，比前代iPad 9的10.2吋稍大。iPad 10採用與iPhone 12相同的A14晶片、主鏡頭升級至1200萬畫素，前置鏡頭畫素相同，但改為橫向超廣角設計，接頭也從Lightning改為Type-C，並支援5G。
iPad 10捨棄掉「祖傳Home鍵」，Touch ID移至頂端按鈕，就像iPad mini 6的配置一樣，較為可惜的地方是，Apple Pencil僅支援第1代，無法像iPad Pro系列一樣支援第二代Apple Pencil。
iPad 10分為64GB與256GB，定價依舊親民，完整如下：
Wi-Fi
64GB：1萬4900元256GB：1萬9900元
Wi-Fi + 行動網路
64GB：1萬9900元256GB：2萬4900元
蘋果商店關閉引起PTT果粉討論，不少網友雖然期待iPad 10、M2版iPad Pro出現，但更多果粉仍呼喚AirPods Pro 2開賣，畢竟美國等地已在9月23日推出，台灣上市時間仍未定，但不管為何，大家的「錢錢」可能又要變成喜歡的模樣了。
The possibilities are endless. #TakeNote pic.twitter.com/msmJg865tr— Tim Cook (@tim_cook) 2022年10月18日
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